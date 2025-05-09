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Норвегія виділяє понад 45 мільйонів євро на підтримку українських біженців

Норвегія виділяє понад 45 мільйонів євро на підтримку українських біженців

Норвезький уряд виділяє 580 млн норвезьких крон (понад 49 млн євро) на зусилля Агентства ООН у справах біженців, допомоги внутрішньо переміщеним особам та іншим людям в Україні та Молдові, які постраждали від розв'язаної Росією повномасштабної війни.

Про це йдеться в повідомленні уряду Норвегії, передає Укрінформ. 

Із цієї суми 530 млн норвезьких крон (понад 45 млн євро) буде спрямовано на роботу УВКБ ООН (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, – ред.) в Україні, а 50 млн норвезьких крон (понад 4,2 млн євро) – у Молдові.

"УВКБ ООН є одним з наших найважливіших гуманітарних партнерів в Україні. У той час, коли міжнародна гуманітарна підтримка скорочується, а гуманітарні потреби зростають унаслідок війни Росії, я радий, що Норвегія може зробити життєво важливий внесок у роботу УВКБ ООН з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам та іншим вразливим верствам населення, які постраждали від війни", - сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Близько 7 млн українців покинули країну через повномасштабну війну, ще 3,8 млн громадян є внутрішньо переміщеними особами. 76% біженців – це жінки та діти.

Із 2022 року Норвегія виділила понад 900 млн норвезьких крон (понад 70 млн євро) на ініціативи УВКБ ООН в Україні та сусідніх країнах і є одним із найбільших донорів агентства ООН.

У квітні стало відомо, що норвезький уряд затвердив збільшення допомоги Україні протягом цього року. Зокрема, було схвалено пакет підтримки в розмірі 50 млрд норвезьких крон ($4,67 млрд) на додаток до попередніх 35 млрд норвезьких крон ($3,27 млрд). Загальна сума допомоги Україні у 2025 році складатиме 85 млрд норвезьких крон, що еквівалентно $7,94 млрд.

Також повідомлялося, що серед українських біженців, які оформили тимчасовий захисту у Норвегії, офіційно працевлаштовані 30%. Це вдвічі більше, ніж рік тому.

Автор: 

біженці (700) Норвегія (256) ООН (361) допомога (1546) фінансування (2038)


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