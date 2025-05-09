Норвегія виділяє понад 45 мільйонів євро на підтримку українських біженців

Норвезький уряд виділяє 580 млн норвезьких крон (понад 49 млн євро) на зусилля Агентства ООН у справах біженців, допомоги внутрішньо переміщеним особам та іншим людям в Україні та Молдові, які постраждали від розв'язаної Росією повномасштабної війни.

Про це йдеться в повідомленні уряду Норвегії, передає Укрінформ.

Із цієї суми 530 млн норвезьких крон (понад 45 млн євро) буде спрямовано на роботу УВКБ ООН (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, – ред.) в Україні, а 50 млн норвезьких крон (понад 4,2 млн євро) – у Молдові.

"УВКБ ООН є одним з наших найважливіших гуманітарних партнерів в Україні. У той час, коли міжнародна гуманітарна підтримка скорочується, а гуманітарні потреби зростають унаслідок війни Росії, я радий, що Норвегія може зробити життєво важливий внесок у роботу УВКБ ООН з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам та іншим вразливим верствам населення, які постраждали від війни", - сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Близько 7 млн українців покинули країну через повномасштабну війну, ще 3,8 млн громадян є внутрішньо переміщеними особами. 76% біженців – це жінки та діти.

Із 2022 року Норвегія виділила понад 900 млн норвезьких крон (понад 70 млн євро) на ініціативи УВКБ ООН в Україні та сусідніх країнах і є одним із найбільших донорів агентства ООН.

У квітні стало відомо, що норвезький уряд затвердив збільшення допомоги Україні протягом цього року. Зокрема, було схвалено пакет підтримки в розмірі 50 млрд норвезьких крон ($4,67 млрд) на додаток до попередніх 35 млрд норвезьких крон ($3,27 млрд). Загальна сума допомоги Україні у 2025 році складатиме 85 млрд норвезьких крон, що еквівалентно $7,94 млрд.

Також повідомлялося, що серед українських біженців, які оформили тимчасовий захисту у Норвегії, офіційно працевлаштовані 30%. Це вдвічі більше, ніж рік тому.