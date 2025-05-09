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Новини
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Військовополонені росіяни платитимуть податки в Україні – уряд схвалив законопроєкт

Військовополонені росіяни сплачуватимуть податки в Україні – уряд схвалив законопроєкт

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону про оподаткування доходів військовополонених росіян.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. 

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну 9 травня.

Зокрема, схвалено проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відображення в податковому розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб та військового збору, нарахованих на винагороду за працю військовополонених".

Як зазначається, військовополонені повинні будуть сплачувати податок на доходи фізичних осіб, а також військовий збір.

Вони також будуть визначені окремою категорією фізичних осіб-нерезидентів України згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими (1949) та Додатковим протоколом до Женевських конвенцій (1977).

Податкові агенти (табори для тримання військовополонених, установи виконання покарань та слідчі ізолятори) будуть зобов'язані відображати у податковому розрахунку загальну суму нарахованих доходів військовополоненим і загальну суму утриманого податку.

Як повідомлялося, в січні Кабінет Міністрів виділив 34,05 млн грн із резервного фонду держбюджету на ремонт одного з таборів для утримання полонених російських військовополонених.

Автор: 

військовополонені (6) податки (2442)


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Їх утримання теж оподаткуєте??
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09.05.2025 18:55 Відповісти
І поставити на лічильник
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09.05.2025 19:06 Відповісти
молодці Як же все просто .
Одне , як завжди - чому не зробили цього раніше ?
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09.05.2025 19:09 Відповісти
Тепер кацапами на рашці при поверненні з полону світитиме стаття за спонсорування Київського режиму .
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09.05.2025 19:15 Відповісти
Правильно!
Нехай ще Дію втановлять на свої смартфони і зареєструються в Резерв+
Дайте їм паспорти врешті решт.
Су#ка, до ворогів краще ставлення як до власних громадян.
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09.05.2025 19:20 Відповісти
На рудники їх а не какао з ватрушками
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09.05.2025 19:28 Відповісти
Тобто лише через десять років війни оце біосміття надумали оподатковувати. Треба створити такі умови згідно конвенцій щоб після податків самі персонально добровільно решту перераховували на дрони, які полетять в голови ще живих кацапів. Ха ха ха.
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09.05.2025 19:43 Відповісти
Їх доходи мають початися тільки після компенсації ВСІХ заподіяних збитків через розвʼязану війну, в якій вони брали безпосередню участь переважно на добровільних засадах.
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09.05.2025 20:03 Відповісти

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