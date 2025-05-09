Військовополонені росіяни платитимуть податки в Україні – уряд схвалив законопроєкт

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону про оподаткування доходів військовополонених росіян.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну 9 травня.

Зокрема, схвалено проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відображення в податковому розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб та військового збору, нарахованих на винагороду за працю військовополонених".

Як зазначається, військовополонені повинні будуть сплачувати податок на доходи фізичних осіб, а також військовий збір.

Вони також будуть визначені окремою категорією фізичних осіб-нерезидентів України згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими (1949) та Додатковим протоколом до Женевських конвенцій (1977).

Податкові агенти (табори для тримання військовополонених, установи виконання покарань та слідчі ізолятори) будуть зобов'язані відображати у податковому розрахунку загальну суму нарахованих доходів військовополоненим і загальну суму утриманого податку.

Як повідомлялося, в січні Кабінет Міністрів виділив 34,05 млн грн із резервного фонду держбюджету на ремонт одного з таборів для утримання полонених російських військовополонених.