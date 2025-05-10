У Києві можна буде зареєструвати домашніх тварин у ЦНАП

У Києві запускають новий сервіс реєстрації домашніх тварин у Центрах надання адміністративних послуг.

Про це повідомили в комунальному підприємстві "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

"Наразі реєстрація є обов'язковою для всіх собак, а для котів – за бажанням власника. Насамперед це питання безпеки, адже в разі втечі тварини наявність реєстраційних даних значно підвищує шанси оперативного повернення її додому", – сказав директор КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Сергій Сабуров.

Водночас, за його словами, актуальна інформація про кількість домашніх тварин у місті дасть змогу більш ефективно планувати розвиток міської інфраструктури та сприятиме дотриманню ветеринарно-санітарних норм.

Відтепер для реєстрації власнику необхідно лише подати заповнену форму №1, що надається безпосередньо у ЦНАПі, та квитанцію про оплату.

Після реєстрації тварині присвоюють унікальний номер, а власник отримує реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на улюбленця.

Сервіс буде доступним вже з понеділка, 12 травня, в усіх ЦНАПах міста.

Раніше повідомлялося, що у ЦНАПах можна буде оформити закордонний та внутрішній паспорти одночасно.

Перед тим Кабінет Міністрів розширив перелік сервісів, які можна буде отримати в усіх Центрах надання адміністративних послуг України.