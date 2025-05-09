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Новини
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"Укртрасбезпека" за схеми з ухилянтами відключила від системи "Шлях" 20 перевізників

"Укртрансбезпека" відключила від системи "Шлях" 20 перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону.

Про це йдеться в повідомленні "Укртрансбезпеки".

Як зазначається, перевізники відключені від системи на три місяці.

Зокрема, доступ припинено таким ліцензіатам:

  • ТОВ "Стріт Бус",
  • ФОП Денисенко Роман Олександрович,
  • ФОП Самсонов Олексій Вікторович,
  • ФОП Бубела Віталій Іванович,
  • ФОП Родіца Маріан Борисович,
  • ФОП Фрунза Павло Вікторович,
  • ФОП Ластівка Олександр Васильович,
  • ФОП Онопко Єгор Віталійович,
  • ФОП Смага Анатолій Ігорович,
  • ФОП Роман Роман Миколайович,
  • ФОП Кравчук Тарас Богданович,
  • ФОП Владинов Іван Вікторович,
  • ФОП Ісаков Ігор Анатолійович,
  • ФОП Швець Сергій Олексійович,
  • ФОП Кошелєв Ігор В'ячеславович,
  • ФОП Ребрій Володимир Анатолійович,
  • ФОП Скрупський Сергій Володимирович,
  • ФОП Давиденко Едуард Вікторович,
  • ФОП Киреєнко Ігор Васильович,
  • ФОП Коротун Микола Віталійович.

"За матеріалами Державної прикордонної служби України, зазначені перевізники під час воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", – пояснили в "Укртрансбезпеці".

Загалом за такі порушення "Укртрансбезпека" відключила вже 363 перевізника.

Як повідомлялося, в квітні заступнику голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву повідомили про підозру за переправлення ухилянтів за кордон.

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перевезення (646) Укртрансбезпека (100) ухилянти (18)


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Так це ж ФОПи.
Їх по сто штук кожен день створюй,
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09.05.2025 20:39 Відповісти
Викликає підозру перевізник "Uklon" ("уклон")
Миттєві нехароші асоціаціі зі словом "уклоніст", тобто ухилянт!
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09.05.2025 21:10 Відповісти
Не поделились
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09.05.2025 21:14 Відповісти
Укртрансбезпека - це кодло, як ГАИ при совку. Туди зараз людина з вулиці не потрапить, там тільки "блатниє" з бронюванням по 25 - 40 років, багато колишніх ментів та ще із космічними з/п. Під приводом створення враження своєї важливості для наповненні бюджету, виписують штрафи пачками на день під любим приводом.
Мінімальний штраф від 17 000 грн.
Після перемоги бронь вже буде не потрібна і вони всі порозбігаються, а тих хто залишиться, будуть пиз...ти прямо на дорозі, бо це реальний рекет.
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09.05.2025 21:38 Відповісти

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