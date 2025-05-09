"Укртрасбезпека" за схеми з ухилянтами відключила від системи "Шлях" 20 перевізників

"Укртрансбезпека" відключила від системи "Шлях" 20 перевізників за системне порушення військовозобов'язаними правил перетину державного кордону.

Про це йдеться в повідомленні "Укртрансбезпеки".

Як зазначається, перевізники відключені від системи на три місяці.

Зокрема, доступ припинено таким ліцензіатам:

ТОВ "Стріт Бус",

ФОП Денисенко Роман Олександрович,

ФОП Самсонов Олексій Вікторович,

ФОП Бубела Віталій Іванович,

ФОП Родіца Маріан Борисович,

ФОП Фрунза Павло Вікторович,

ФОП Ластівка Олександр Васильович,

ФОП Онопко Єгор Віталійович,

ФОП Смага Анатолій Ігорович,

ФОП Роман Роман Миколайович,

ФОП Кравчук Тарас Богданович,

ФОП Владинов Іван Вікторович,

ФОП Ісаков Ігор Анатолійович,

ФОП Швець Сергій Олексійович,

ФОП Кошелєв Ігор В'ячеславович,

ФОП Ребрій Володимир Анатолійович,

ФОП Скрупський Сергій Володимирович,

ФОП Давиденко Едуард Вікторович,

ФОП Киреєнко Ігор Васильович,

ФОП Коротун Микола Віталійович.

"За матеріалами Державної прикордонної служби України, зазначені перевізники під час воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", – пояснили в "Укртрансбезпеці".

Загалом за такі порушення "Укртрансбезпека" відключила вже 363 перевізника.

Як повідомлялося, в квітні заступнику голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Володимиру Прокопіву повідомили про підозру за переправлення ухилянтів за кордон.