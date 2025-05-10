В Україні буде діяти європейська карта професій. Що нею передбачено?

Кабінет Міністрів України затвердив план заходів із підготовки до впровадження Європейської професійної карти. Такий крок сприятиме мобільності українських фахівців та спростить їм доступ до ринку праці країн Європейського Союзу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

"Ми зробили черговий крок на шляху до євроінтеграції та розпочинаємо роботу над приведенням українського законодавства у відповідність до норм Євросоюзу про взаємне визнання кваліфікацій. Запровадження Європейської професійної карти спростить процес визнання професійних кваліфікацій, полегшить мобільність українських працівників та сприятиме зростанню економічної ефективності", – сказала заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Європейська професійна карта – це електронний сертифікат, який підтверджує, що фахівець відповідає усім необхідним умовам для надання послуг у державі-члені ведення діяльності на тимчасовій чи постійній основі, або засвідчує визнання професійної кваліфікації для постійного проживання в державі-члені ведення діяльності.

У Євросоюзі регулюється кілька сотень професій.

Деякі з них суворо регулюються, такі як лікар, медсестра, стоматолог, акушер, фармацевт, ветеринар, архітектор. Інші ж регулюються на національному рівні.

Вимоги, що обмежують доступ до регульованих професій, різняться від країни до країни.

Впровадження Європейської професійної карти та функціонування в Україні системи взаємного визнання професійних кваліфікацій забезпечить застосування узгоджених, сумісних механізмів визнання, що спростить доступ українським фахівцям до ринку праці країн ЄС.

Як повідомлялося, наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення єдиного реєстру професій.