На шляху до вступу в ЄС: Україна виконала майже 90% зобов’язань у сфері охорони здоров’я, – Ляшко

Україна вже виконала 88% зобов'язань Угоди про асоціацію з Європейським Союзом у сфері охорони здоров'я.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Попри повномасштабну війну, ми не просто не зупинилися – ми прискорили темп. Саме охорона здоров'я стала першою сферою, де Україна ініціювала прискорену інтеграцію – отримавши доступ до ключових систем ЄС ще на етапі кандидатства. Ми чітко визначили чотири пріоритети для глибшої інтеграції: лікарські засоби, клінічні випробування, біоциди та косметична продукція", – розповів Ляшко.

За його словами, сьогодні Україна вже є учасником ключових європейських форматів, а Мінздоров'я та Держлікслужба включені до робочих груп EMA (European Medicines Agency, Європейське агентство з лікарських засобів, – ред.) з належної виробничої та клінічної практики, фармаконагляду та контролю якості.

Україна також приєдналася до Договору про спільні закупівлі медичних засобів.

"Паралельно триває масштабна цифровізація: ми розвиваємо eHealth, телемедицину, впроваджуємо європейські стандарти зберігання та обміну медичними даними", – додав Ляшко.

На початку квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами 10 засідання Ради асоціації Україна-ЄС заявив, що Україна виконала 81% своїх зобов'язань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Також повідомялося, що Україна отримала $50 млн від Світового банку в рамках виконання проєкту в сфері охорони здоров'я "Трансформація охорони здоров'я шляхом реформи та інвестицій в ефективність" (THRIVE).

Перед тим стало відомо, що Україна приєдналася до договору Європейського Союзу про спільні медзакупівлі.