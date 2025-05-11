Нацбанк запровадив зміни у валютних обмеженнях. Що нового

Національний банк з 10 травня запустив реалізацію механізму стимулюючої валютної лібералізації, яка має сприяти припливу додаткового капіталу в економіку України.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зокрема, українські підприємства отримають можливість здійснювати окремі валютні операції понад встановлені обмеження в межах інвестиційного ліміту. Він дорівнюватиме сумі коштів, залученій з 12 травня у статутний капітал цих підприємств від іноземних інвесторів з-за кордону в іноземній валюті.

Серед таких операцій:

проведення розрахунків за імпорт товарів, поставка яких була здійснена до 23 лютого 2021 року; повернення нерезиденту-покупцю передоплати за товар, що була сплачена до 23 лютого 2022 року;

виконання боргових зобов’язань за "старими" зовнішніми кредитами, одержаними до 20 червня 2023 року;

фінансування власних закордонних відокремлених підрозділів понад встановлений окремий ліміт.

Зазначається, що такі операції мають проводитися через один банк.

Також Нацбанк запровадив низку валютних пом’якшень. Зокрема, розширюються можливості для фінансування закордонних представництв українських компаній; дозволяється оплата платежів, пов’язаних із судовими процедурами щодо невиконання нерезидентами умов за імпортними та експортними контрактами.

Крім того, збільшуються ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном, дозволяються валютні операції на умовах "форвард", а також спрощується можливість оплати консульських зборів на рахунки дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном.

Водночас НБУ посилив деякі валютні обмеження. Зокрема, заборонив банкам завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів у разі повернення нерезидентом імпортеру коштів у гривні з лоро-рахунків банків-нерезидентів.

Також регулятор поширив щомісячний ліміт у 500 тис. грн на розрахунки за кордоном платіжними картками, відкритими українськими банками до рахунків в іноземній валюті, для оплати окремих видів послуг. Серед них рекламні послуги, юридичні, бухгалтерські та інші послуги.

Як повідомлялося, у квітні Нацбанк скасував обмеження на карткові перекази у 150 тис. грн, але банки ввели жорсткіші ліміти.