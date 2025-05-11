Нацбанк скоротив продаж валюти за тиждень до $624 мільйонів
Продаж доларів Національним банком із 5 до 9 травня скоротився до $624,15 млн проти $742,7 млн попереднього тижня.
Про це свідчать дані регулятора.
При цьому минулого тижня Нацбанк придбав на ринку $0,8 млн.
Загалом від початку 2025 року Нацбанк продав із резервів уже $12,22 млрд, а купив – $35,34 млн.
Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.
У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.
