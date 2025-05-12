Заморозки знищили урожай садівників, – асоціація

Українські садівники можуть збанкрутувати через знищений внаслідок заморозків урожай.

Про це liga.net повідомив голова асоціації "Укрсадпром" Тарас Минко, передає AgroPortal .

За його словами, дві потужні хвилі приморозків залишили без урожаю більшість власників черешневих, вишневих, абрикосових і персикових садів.

"Урожай кісточкових культур на Закарпатті та Буковині вибитий на 100%, а саме там спеціалізуються на ранніх сортах. – На півдні такі втрати досягають 60%", – сказав Минко.

Зазначається, що наразі садівники шукають варіанти, як уникнути банкрутства. Адже значна кількість із них використовувала позики, інші способи залучення зовнішніх інвестицій для закладання садів. Певна частина аграріїв узяла гранти на сади, умовою яких є забезпечення робочих місць і виплата податків.

"Ми пропонуємо Мінагрополітики розробити шляхи розв'язання проблеми – надати державну підтримку для розстрочки виплат за кредитами, також внести коригування до грантових умов. Адже навіть після приморозків сади потребують поточних витрат для того, щоб наступного року був шанс на урожай", – пояснює Минко.

