Питна вода для Миколаєва: сталь для нового водогону постачатиме "Метінвест" Ахметова

Група "Метінвест" постачає металопродукцію для будівництва нового магістрального водогону, який має забезпечити Миколаїв питною водою.

Наразі його будівництво триває, а запуск нової мережі планується на серпень цього року, повідомляє пресслужба "Метінвесту".

Загальна протяжність магістрального водогону становитиме 67,8 кілометра, а пропускна здатність – до 120 тисяч кубічних метрів води на добу. Головним виконавцем робіт є компанія Autostrada, а партнером – "Метінвест-СМЦ": він поставить 500 тонн металопродукції для будівництва.

Роботи поетапно розпочалися у березні (перша ділянка довжиною 18,4 км), продовжились у квітні стартом будівництва другої (22,9 км) та третьої (26,5 км) секцій. Для прискорення процесу та досягнення фінальної мети у надзвичайно короткі строки – лише за п'ять місяців – на будівельному майданчику цілодобово працює понад тисяча спеціалістів та сотні одиниць сучасної техніки.

Прокладання траси водогону здійснюється переважно поза межами житлової забудови, що мінімізує вплив на існуючі інженерні мережі та прискорює виконання робіт.

"Попри складний ландшафт маршруту, що включає сільськогосподарські угіддя, водні перешкоди, автомобільні та залізничні шляхи, а також існуючі газопроводи, застосовується передова технологія горизонтального направленого буріння. Це дозволяє прокладати труби без руйнування поверхневого шару ґрунту", – зазначається у повідомленні.

Крім того, для забезпечення стабільного тиску та подачі води на маршруті передбачено будівництво трьох насосних станцій, кожна з яких матиме потужність від 640 до 800 кВт. У трубопровідній мережі використовуються труби діаметром від 800 до 900 міліметрів, здатні витримувати тиск до 16 атмосфер, стійкі до значних коливань температур та дії хімічних речовин, що гарантує їх тривалий термін служби.

Паралельно з цим монтуються системи електропостачання – як основні, так і резервні лінії, трансформаторні підстанції та джерела автономного живлення. З метою підвищення безпеки всі насосні станції та ключові елементи електромережі розміщуватимуться в укріплених спорудах, додали у "Метінвесті".

Нагадаємо, Миколаїв залишився без централізованого питного водопостачання після того, як російські окупаційні війська зруйнували водогін Дніпро-Миколаїв, а потім підірвали Каховську ГЕС. Щоб повернути водопостачання міста питною водою розпочали будівництво водогону від річки Південний Буг до Миколаєва.

Як відомо, у 2024 році "Метінвест" Ріната Ахметова сплатив до держбюджету 20 млрд грн податків. Це на 36% більше, ніж у 2023 році.

Також з 24 лютого 2022 року "Метінвест", з урахуванням спільних підприємств, спрямував на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн – це другий показник у державі.