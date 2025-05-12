Торгував посадами у керівництві Митниці: НАБУ передало до суду справу пасинка колишнього головного судового експерта Рувіна (оновлено)

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направили до суду справу стосовно групи осіб, яка планувала "поставити потрібних людей" на керівні посади в територіальних органах Державної митної служби для організації корупційних схем.

У цій справі двом особам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на слочин), ч. 4 ст. 27 ч. (Види співучасників) та 4 ст. 369 (Пропозиція хабаря) КК України, повідомляє пресслужба НАБУ, не уточнюючи прізвищ підозрюваних.

Втім, обставини справи вказують, що йдеться про Назара Шептицького – пасинка багаторічного очільника найбільшого в Україні Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), а також його спільника Олега Гаталяка. За даними ЗМІ, Гаталяк – зять львівського авторитетного підприємця Володимира Дідуха, відомого в кримінальному світі як Вова Морда.

За даними слідства, вони пропонували керівництву Державної митної служби України $1 млн за призначення "своєї людини" на посаду керівника Львівської митниці, ще $500 тис. та $200 тис. – за посади очільників Волинської і Чернівецької митниці відповідно. Крім того, учасники групи обіцяли керівництву Митної служби половину доходів, отриманих в результаті незаконної діяльності.

У чому підозрюють пасинка Рувіна?

Згідно із текстом підозри, влітку 2023 року Шептицький вирішив влаштувати підконтрольних осіб на високі посади на митниці шляхом підкупу т.в.о. голови Держмитслужби.

Для цього Шептицький залучив посередника – ним став Руслан Черкаський, на той час уже колишній заступник очільника Митної служби (звільнений на початку 2023 року на тлі численних корупційних скандалів). Черкаський мав передати голові Держмитслужби пропозицію хабаря за посади керівників регіональних митниць у західних областях.

За даними слідства, "фінансувати" ці призначення та підбирати список кандидатур Шептицький планував разом зі спільником Олегом Гаталяком. Спільник також мав контролювати й розподіляти хабарі на майбутньому підконтрольному підрозділі митниці. Наприклад, з Волинської митниці у разі успіху "партнери" планували отримувати близько $2 мільйонів щомісяця, з яких половину лишати собі.

Шептицький кілька разів зустрічався з Черкаським для обговорення плану, під час зустрічей телефонуючи Гаталяку. В ході цих розмов звучали не тільки "розцінки" за посади на різних підрозділах митниці, але й схема поетапної оплати.

Зокрема, "за Волинь" було запропоновано $500 тис., а "за Чернівці" – $200 тисяч. Судячи зі змісту розмов, це був лише "перший платіж" за саме призначення на посаду, а в подальшому планувалася регулярна доплата – частка від щомісячних незаконних прибутків.

Відповідно до тексту підозри, цей план провалився з "причин, які не залежали від Шептицького".

Втім, в списку "підходящих" кандидатур, який Черкаський мав передати на вибір очільнику Держмитслужби, Шептицький особисто відмітив кандидатуру харківського митника Герасимова. У січні 2024 року Юрія Герасимова, який до того очолював Харківську митницю, дійсно призначили керівником Чернівецької митниці.

Що відомо про статки Рувіна та його родини?

Як повідомялося, Міністерство юстиції не продовжило контракт з директором Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександром Рувіним, який сплив 31 грудня 2024 року. Перед цим журналісти з’ясували, що Рувін перед отриманням допуску до державної таємниці від СБУ сам вказав у анкеті, що має ізраїльське громадянство. У цій же анкеті Рувін зазначав, що ізраїльське громадянство має його дружина, діти та батьки.

Нагадаємо, у 2021 році у Назара Шептицького та його вітчима Олександра Рувіна журналісти знайшли нерухомість та автомобілі вартістю десятки мільйонів гривень.

Зокрема, Назар Шептицький на той час мав у власності та користуванні дорогу нерухомість та велику кількість люксових автівок, які були не співмірні з його офіційними доходами. Наприклад Range Rover вартістю близько 3,5 мільйонів гривень, квартиру в ЖК "Французький квартал" орієнтовною вартістю $150 тисяч, квартиру у ЖК "Липська вежа" у центрі Києва, оренда якої вартувала $8 тисяч на місяць.

Також упродовж кількох років Шептицького помічали на автівках, записаних на сторонніх людей, які виписували на пасинка Рувіна довіреності. Серед них – Mercedes-Benz G 63 AMG, два Toyota Land Cruiser 200, а також Aston Martin DB9. Орієнтовна сукупна вартість автівок складала 9 мільйонів гривень.

Сам Рувін та його дружина також мешкали у елітній нерухомості та користувалися коштовними автівками, проте директор КНДІСЕ заперечував, що це майно належить його родині.

Нагадаємо, КНДІСЕ – одна з 27 експертних установ Міністерства юстиції. Інститут проводить судові експертизи та експертні дослідження з різних напрямків, від звичних технічних – до військових експертиз. За останні роки деякі експертизи викликали публічні скандали: спроба впізнати підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета за ходою, позитивні висновки щодо обґрунтованості та законності формули "Роттердам+", спроба Рувіна відкликати експертизу у справі ексголови ДФС Романа Насірова тощо.

Олександр Рувін очолював КНДІСЕ з 2011 року. Влітку 2021 року Міністерство юстиції, якому підпорядкований інститут, спробувало звільнити Рувіна, проте не змогло.