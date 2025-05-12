Міносвіти збільшило суми грантів на навчання в університетах. Скільки зможуть отримати вступники?

Міністерство освіти й науки України збільшило суми грантів для вступників у заклади вищої освіти.

Про це заявив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький, передає Укрінформ.

"Ми продовжуємо проєкт грантової підтримки для тих, хто вступить на контракт і буде мати можливість частину свого контракту оплатити за рахунок грантових коштів. Ідеться цього року про дещо більші суми: 16,8 тис. грн – базовий грант і 28 тис. грн – грант другого рівня. Рівень гранту залежить від результатів НМТ (Національний мультипредметний тест – форма проведення вступного випробування на бакалаврат для здобуття вищої освіти в Україні, – ред.)", – пояснив Винницький.

Він додав, що цього року на Національний мультипредметний тест зареєструвалося 312 тис. абітурієнтів.

Нагадаємо, у 2024 році український уряд запровадив грантову систему для вступників, які вступають на контрактну форму навчання у заклади вищої освіти. Грант першого рівня, за умови не менше 150 балів НМТ, становив 15 тис. грн, грант другого рівня, за умови не менше 170 балів НМТ, – 25 тис. грн. Залежно від обраної спеціальності до базової суми застосовувалися коефіцієнти.

Раніше повідомлялося, що в Україну вчасно не повернулися до 17% хлопців, які виїхали за програмою обмінів студентів. Попри цифри, у Міністерстві освіти поки не планують скасовувати можливості для виїзду.