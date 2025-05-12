БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
140 1

Міносвіти збільшило суми грантів на навчання в університетах. Скільки зможуть отримати вступники?

Міносвіти збільшило суми грантів на навчання в університетах

Міністерство освіти й науки України збільшило суми грантів для вступників у заклади вищої освіти.

Про це заявив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький, передає Укрінформ. 

"Ми продовжуємо проєкт грантової підтримки для тих, хто вступить на контракт і буде мати можливість частину свого контракту оплатити за рахунок грантових коштів. Ідеться цього року про дещо більші суми: 16,8 тис. грн – базовий грант і 28 тис. грн – грант другого рівня. Рівень гранту залежить від результатів НМТ (Національний мультипредметний тест – форма проведення вступного випробування на бакалаврат для здобуття вищої освіти в Україні, – ред.)", – пояснив Винницький.

Він додав, що цього року на Національний мультипредметний тест зареєструвалося 312 тис. абітурієнтів.

Нагадаємо, у 2024 році український уряд запровадив грантову систему для вступників, які вступають на контрактну форму навчання у заклади вищої освіти. Грант першого рівня, за умови не менше 150 балів НМТ, становив 15 тис. грн, грант другого рівня, за умови не менше 170 балів НМТ, – 25 тис. грн. Залежно від обраної спеціальності до базової суми застосовувалися коефіцієнти.

Раніше повідомлялося, що в Україну вчасно не повернулися до 17% хлопців, які виїхали за програмою обмінів студентів. Попри цифри, у Міністерстві освіти поки не планують скасовувати можливості для виїзду.

Автор: 

виш (94) Міносвіти (241) навчання (89) грант (329)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
150.statcan.gc.ca
Canadian and international tuition fees by level of study (current dollars)
Release date: 2024-09-04

Середня вартість навчання в університетах Канади зазвичай становить від 20 000 до 30 000 канадських доларів на рік. Цей діапазон може варіюватися залежно від закладу та програми навчання.

Канадці: бакалавр 7,360, міжнародні студенти: бакалавр 40,114.
показати весь коментар
12.05.2025 20:40 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 