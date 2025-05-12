"Оператор тилу" без попередньої перевірки якості замовив дешеві тарілки на 38 мільйонів

Закупівеьна агенція Міністерства оборони України – "Державний оператор тилу" – 29 квітня за результатами тендеру замовила в ТОВ "Комерс Еліт Солюшнс Груп" скляний термостійкий посуд на 38,1 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні "Прозорро", передають Наші гроші.

Так, до 1 липня постачальник має на умовах повної постоплати доставити 1,2 млн штук товару, по 300 тис. одиниць кожної позиції: тарілок глибоких, мілких, десертних та кухлів. Посуд має бути скляний, термостійкий.

У трьох позиціях зазначено торгову марку Luminarc. Типи посуду – Zelie та Everyday. Кухоль – без зазначення торгової марки.

У тендерній пропозиції переможця немає документів, які б вказували на безпосереднього виробника товару, а ціни в договорі нижче ринкових:

тарілка глибока типу Zelie – 31,2 грн за штуку. Ринкова ціна становить 39-49 грн;

тарілка мілка типу Everyday – 36 грн. Ринкова ціна – 45-57 грн;

тарілка десертна типу Everyday – 28,5 грн. Ринкова ціна – 36-50 грн грн;

кухоль скляний термостійкий – 31,2 грн.

Попередню закупівлю скляного термостійкого посуду ДОТ провів минулого року. Тоді у межах двох договорів у ТОВ "Житомирська торгова компанія" замовляли посуд китайського виробника Ningbo lebaiyi imp.&exp. co. ltd. Ціни були близькі до нинішніх, але технічні вимоги – м'якші.

Нові контракти укладені вже відповідно до технічних специфікацій, затверджених Міністерством оборони 30 грудня 2024 року. Вимоги передбачають термостійкість не менше 185 градусів за Цельсієм, використання ударостійкого та термостійкого матеріалу, виготовлення методом лиття, пресування або видування. Колір – білий, також зазначені габарити та гарантійний строк експлуатації – не менше 12 місяців.

У минулорічних технічних вимогах термостійкість вимагалася не менше 130 градусів, спосіб виготовлення не визначався, а якість регламентувалася санітарно-епідеміологічними вимогами.

Крім переможця, у тендері брали участь ТОВ "Тетра Агротрейд" і ТОВ "Жартрейд", однак запропонували вищі ціни.

Від учасників вимагали підтвердити досвід аналогічних договорів на суму не менше 30% від очікуваної вартості закупівлі, а також фінансову спроможність на цю суму за 2024 рік або останній проміжний період.

На підтвердження якості продукції вимагався гарантійний лист у довільній формі. Один із анонімних учасників поставив під сумнів доцільність вимагати лише такого підтвердження якості товару, зауваживши: "Це виглядає так, що вам взагалі не цікаво перевірити документальну відповідність технічних характеристик товару, а перекласти цю відповідальність на наступні органи, що прийматимуть товар".

У відповідь ДОТ підтвердив, що на етапі подання пропозицій дійсно достатньо лише гарантійного листа. Документи, що підтверджують відповідність товару технічним вимогам, перевірятимуть уже при виконанні договору.

Також учасник запитав, як саме здійснюватиметься перевірка графіку виробництва (передбачена договором), якщо весь посуд виготовляється за межами України.

ДОТ пояснив, що спочатку достатньо гарантійного листа та фото- чи відеопідтвердження виготовлення половини продукції, а потім – актів відбору зразків і результатів тестувань.

Тобто фактична перевірка виробничого процесу ґрунтуватиметься на дистанційній оцінці наданих документів.

Після публікації цієї інформації ДОТ додатково повідомив, що процедурою передбачено візит до постачальника вже на стадії виконання контракту.

Про компанію-переможця

"Комерс Еліт Солюшнс Груп" зареєстроване в Житомирі на початку 2024 року. Засновниками є Олена Мхітарян і Михайло Терещук. Керує компанією також Олена Мхітарян. Фірма має 60 видів діяльності головний із яких – "Неспеціалізована оптова торгівля".

"Комерс Еліт Солюшнс Груп" фігурує у господарській справі за позовом Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції через невиконаний договір.

З 2024 року "КЕС Груп" вже отримала держконтрактів на 571,29 млн грн. Поставляє різні товари — від посуду й акумуляторів до кондиціонерів і квадрокоптерів.

Михайло Терещук раніше мав частку в ТОВ "Житомирська торгова компанія", власником якої нині є Мікаел Мхітарян. Він притягався до адмінвідповідальності за несвоєчасне подання декларації під час роботи в поліції.

Саме "ЖТК" поставляло скляний термостійкий посуд ДОТ у 2024 році. Тоді строки поставок переносилися через "об’єктивні обставини". Фірма неодноразово згадувалася в медіа, через несвоєчасне постачання законтрактованих товарів і є відповідачем за цілою низкою господарських справ.

Крім того, "ЖТК" серед інших згадується у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 191 КК України щодо можливого привласнення бюджетних коштів. Слідчі виявили зокрема, що ЖТК продала генератори по 2,49 млн грн за одиницю, тоді як придбала їх за 1,82 млн грн, що дає різницю понад 660 тис. грн на кожному генераторі.