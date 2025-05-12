Компанія KTS Engineering, власника якої пов’язують із РФ, може стояти за спробою рейдерської атаки на компанію RSE, – Куртєв

Чесько-українська компанія RSE, що є одним з лідерів на ринку децентралізованої генерації, стала обʼєктом спроби рейдерського захоплення та дискредитаційної кампанії. За атакою може стояти конкуруюча фірма, яку повʼязують із Росією. Про це у facebook заявив Віктор Куртєв, експерт у галузі енергетики, керівник української інжинірингової компанії Metropoliya Group.

Компанія RSE спеціалізується на виробництві газопоршневих установок на базі двигунів німецької компанії MWM. Компанія працює незалежно, має власне виробництво в Брно і реалізує проєкти як в Україні, так і в інших країнах світу. У 2025 році RSE викупила весь доступний обсяг двигунів MWM у відповідь на зростаючий попит з боку українського ринку.

У квітні 2025 року невідомий кредитор подав у чеський суд заяву про банкрутство RSE на підставі неоплаченого інвойсу на 29 тис. євро. Суд швидко визнав позов безпідставним і закрив справу (№ KSBR 30 INS 7276/2025). Однак одночасно

стартувала друга фаза атаки — розсилка фейкових листів про "банкрутство" RSE найбільшим українським компаніям, серед яких ДТЕК, Нова пошта, АТБ, Інтерпайп, ROZETKA.

Ці листи надходили від нібито представника чеської компанії SEVEn — Jiří Pilát. Як з’ясували адвокати, такої особи не існує, а пошта була створена за день до розсилки.

SEVEn офіційно підтвердила, що не має відношення до цієї інформаційної атаки і співпрацює зі слідством.

За словами Куртєва, за атакою стоїть словацька компанія KTS ENGINEERING та її українська "дочка" ТОВ "КТС ІНЖИНІРИНГ", бенефіціаром якої є Олексій Павлов. Він багато років проживав у Росії, там же знаходився його головний офіс. Навіть після початку війни Росії проти України у 2014 році його компанія продовжувала працювати в РФ, а сам Павлов – жити там. Своїх зв’язків із державою-терористом він так і не розірвав, стверджує Куртєв.

Українська компанія Павлова ТОВ "КТС ІНЖИНІРИНГ" систематично програє тендери через завищені ціни. На думку експерта, це стало підставою для спроби витіснити свого головного конкурента — RSE — з ринку.

"І в цій історії мова вже не тільки про ринок. Це цілеспрямована атака на енергетичну незалежність України, яка зараз, у часи великої війни, відновлюється неймовірними зусиллями. RSE працює з державними компаніями, комунальними підприємствами, приватним сектором. І от подібні спроби дискредитації – це вже не бізнес, це робота в інтересах ворога", — заявив Віктор Куртєв.

Компанія RSE повідомляє, що продовжує працювати та виконнувати усі зобов’язання перед клієнтами, зокрема з модернізації об’єктів критичної інфраструктури, співпрацює з міжнародними партнерами.