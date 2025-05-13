Спецоперація проти наркобізнесу: Нацполіція проводить понад 200 одночасних обшуків. ФОТО

Національна поліція проводить понад 200 обшуків у межах спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що поліціянти документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах, а також ліквідовують нарколабораторії й склади з фасування "товару", серед якого альфа-PVP, амфетамін та мефедрон.

Інформація про результати спецоперації оприлюднять згодом.

Як повідомлялося, 10 січня Нацполіція оголосила про масштабні відпрацювання по всій країні для виявлення нелегальних каналів переправлення чоловіків через кордон. Тоді оперативники та слідчі провели понад 600 одночасних обшуків.

Пізніше працівники Нацполіції спільно з прокуратурою оголосили про проведення понад 1000 одночасних обшуків у справах про організацію нелегального продажу та зберігання зброї.