БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
65 0

Українці все частіше купують американські авто з пробігом. У лідерах – Tesla

tesla

Упродовж квітня українці придбали 3,9 тис. вживаних легковиків ввезених із США, що на 6% більше, ніж у квітні 2024 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості (42,2%) – електромобілі. Бензинові авто охопили 42,1% продажів, гібридні авто – 7,9%, дизельні – 4%, авто з ГБО – 3,8%.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,7 року.

До п’ятірки лідерів серед вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  • Tesla Model Y – 534 автівок;
  • Tesla Model 3 – 471;
  • Ford Escape – 271;
  • Nissan Rogue – 205;
  • JEEP Cherokee – 201.

Як повідомлялося, у першому кварталі 2025 року українці придбали 2641 легкове авто, ввезене з Китаю. Це на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Автор: 

авто (4251) продаж (2120) США (5058)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 