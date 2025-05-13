Українці все частіше купують американські авто з пробігом. У лідерах – Tesla

Упродовж квітня українці придбали 3,9 тис. вживаних легковиків ввезених із США, що на 6% більше, ніж у квітні 2024 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка з цієї кількості (42,2%) – електромобілі. Бензинові авто охопили 42,1% продажів, гібридні авто – 7,9%, дизельні – 4%, авто з ГБО – 3,8%.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,7 року.

До п’ятірки лідерів серед вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model Y – 534 автівок;

Tesla Model 3 – 471;

Ford Escape – 271;

Nissan Rogue – 205;

JEEP Cherokee – 201.

Як повідомлялося, у першому кварталі 2025 року українці придбали 2641 легкове авто, ввезене з Китаю. Це на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.