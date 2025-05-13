Кабмін врегулював питання державної реєстрації автомобілів, ввезених із-за кордону для ЗСУ
Кабінет Міністрів врегулював питання державного обліку та державної реєстрації транспортних засобів, ввезених у якості гуманітарної допомоги.
Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 13 травня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.
Йдеться про авто, ввезені в Україну до набрання чинності Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги за спрощеною процедурою, який запрацював з 1 грудня 2023 року.
Зокрема, визначено умови, за яких допускається державна реєстрація транспортних засобів, ввезених на митну територію України до набрання чинності Порядку пропуску та обліку гуманітарної допомоги за спрощеною процедурою.
Також визначено перелік документів, які подаються до сервісного центру МВС для здійснення державної реєстрації чи тимчасового державного обліку транспортних засобів, у тому числі транспортних засобів, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці.
Відповідні зміни внесено зміни до постанов Кабміну:
- №1388 від 7 вересня 1998 року "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів";
- №584 від 10 травня 2022 року "Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період воєнного стану в Україні".
У МВС пояснювали, що чинний Порядок державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів не містить документів, що підтверджують право власності на транспортні засоби, ввезені як гуманітарна допомога за спрощеною процедурою, що у свою чергу унеможливлює їх державний облік або державну реєстрацію.
Відтак у міністерстві пропонували:
- визначити декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою документом, що підтверджує право власності на транспортний засіб;
- визначити перелік документів, які подаються для державної реєстрації або державного обліку транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою та ввезених на митну територію України за спрощеною процедурою;
- передбачити можливість видачі реєстраційних документів для поїздок за кордон для транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою та ввезених на митну територію України за спрощеною процедурою, які перебувають на тимчасовому державному обліку;
- передбачити обов’язковість зазначення в реєстраційних документах заборони щодо відчуження транспортних засобів, які визнані гуманітарною допомогою та ввезені на митну територію України з урахуванням вимог Закону України "Про гуманітарну допомогу".
для потреб зсу, звісно.
таможня дає добро.....
є розмиті формулювання по яких авто ввезені реально для військових провести фізично нереально...
от просто, зайшов в мрео, показав що ти військовий, показав авто і його оформили як авто зсу.
але в цій розмитості ХТОСЬ, обов,язково знайде шпарину для узаконення ввозу авто для тіпа зсу
і буде на них кататися чи перепродавати...
гляньте на олх!!! вашумать!!!!
як може бути авто для зсу за 3-5 тис баксів???
а вилучити їх та передати в зсу, слабо???
а з митних штрафстоянок вилучити та передати, слабо????
уйопки кончені!!!!!
я проглядаю пропозиції
а от мусара, сбу та прокуратура, НЕ проглядає!!!!
в упор не бачить тисячі авто на стоянках біля кодону
а вони мають властивість зникати....
кудась, чомусь....
а це бувби великий внесок для ЗСУ.
але є і кидалово