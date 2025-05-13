Кабмін обмежив повноваження місцевої влади забороняти продаж алкоголю

Кабінет Міністрів обмежив повноваження обласних державних адміністрацій забороняти продаж алкогольних напоїв.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 13 травня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Відповідні зміни внесено до Порядку встановлення обласними державними адміністраціями (обласними військовими адміністраціями) під час воєнного стану заборони торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, у визначений період доби.

Зокрема, встановлено, що голова обласної держадміністрації (начальник обласної військової адміністрації - у разі її утворення) за погодженням з відповідним військовим командуванням має право забороняти торгівлю алкогольними напоями у певний період доби виключно на територіях можливих бойових дій, активних бойових дій, тимчасово окупованих територіях.

Чинна редакція Порядку не містить таких обмежень щодо територій, де керівництво області могло обмежувати продаж алкоголю.

Читайте також: У Львові будуть проводити нічні рейди проти продажу алкоголю. Штрафуватимуть і продавців, і покупців

Втім, у липні минулого року набув чинності закон №3817-IX, яким скасували всі обмеження щодо продажу алкоголю у певні години, які раніше встановлювали місцеві адміністрації, за винятком населених пунктів, на яких можливі бойові дії. Відтак, часові обмеження на продаж спиртного діють лише на час комендантської години.

Однак у деяких регіонах місцева влада вирішила зберегти обмеження на продаж алкоголю, зокрема у Тернополі.