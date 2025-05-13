У центрі Житомира заборонять продаж алкоголю в день фіналу Кубка України з футболу

У центрі Житомира 14 травня, через проведення фінального матчу Кубка України з футболу, тимчасово заборонять продаж алкогольних напоїв.

Відповідне рішення ухвалила рада оборони Житомирської області.

"У Житомирі у зв’язку із проведенням фінального матчу Кубка України з футболу сезону 2024/2025 тимчасово заборонять продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вина та пива (у тому числі у скляній тарі) у торговельних об’єктах, розташованих на території Центрального стадіону Житомира", – йдеться у повідомленні.

Також алкоголь не продаватимуть на таких вулицях: Старий бульвар, Фещенка-Чопівського, Університетська, Новий бульвар, Шляхетна, Синельниківська, Михайлівська, Лятошинського, Велика Бердичівська від будинків №12 та № 15 до будинків № 30 та № 35.

Обмеження триватимуть за 4 години до початку футбольного матчу, під час проведення матчу, а також протягом 2 годин після його завершення.

Як повідомлялося, виробництво пива в Україні за перший квартал 2025 року зросло на 6,9% щодо аналогічного періоду минулого року. Але на 15% відстає від довоєнних показників.