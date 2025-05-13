Рада схвалила законопроєкт про санкції проти танкерів "тіньового флоту" Путіна

Верховна Рада схвалила за основу проект закону "Про внесення змін до закону "Про санкції" щодо застосування санкцій до суден, повітряних суден".

Відповідний законопроєкт №13020 у першому читанні підтримали 269 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказано "накладення санкції на судна та повітряні судна, які причетні до російського тіньового транспортування нафти і нафтопродуктів, зброї та військових".

Зокрема, пропонується встановити підставою для застосування санкції факт використання суден, повітряних суден у діяльності, яка створює реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Автори законопроєкту зауважують, що російський тіньовий флот використовує анонімні структури власності під прапором інших держав. Тому у разі накладення санкцій на власників (юридичні та фізичні особи) суден, вони швидко перепродують та змінюють власників, що робить такі санкції неефективними, а РФ продовжує успішно експлуатувати тіньовий флот.

Західні уряди намагаються санкціонувати російський тіньовий флот (судна) та повітряні судна, які мають унікальні реєстраційні номери. Такі санкції є більш ефективними, ніж санкції на юридичних та фізичних осіб, що є власниками суден.

Водночас чинне законодавство України дозволяє накласти санкції на юридичних і фізичних осіб, але не дає можливості санкціонувати морські чи повітряні судна.

"Запропоновані зміни до законодавства дозволять це змінити, дозволивши накладати санкції на конкретні судна, повітряні судна, що більш ефективно дозволить боротися з рф в правовому полі", – зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту.

Як повідомлялося, Велика Британія 9 травня запровадила найбільший пакет санкцій проти "тіньового флоту", який транспортує російську нафту.

Загалом до нового сакційного списку Великої Британії увійшли близько 100 нафтових танкерів, які вважають "основою" цього флоту, і які лише з початку 2024 року перевезли нафтопродукти вартістю понад $24 млрд. Разом із ними, до санкційних списків Великої Британії тепер входить близько 250 танкерів "тіньового" флоту.