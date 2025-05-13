"Армія відновлення": На зарплати працевлаштованим безробітним витратили 466 мільйонів

У межах проєкту "Армія відновлення, спрямованого на відбудову України та надання зайнятості тимчасово безробітним українцям та внутрішньо переміщеним особам, з початку цього року було видано 51 тис. направлень, а на виплату зарплат спрямовано 466 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби зайнятості.

"Армія відновлення" – це урядова ініціатива, започаткована восени 2022 року і реалізована Державною службою зайнятості, спрямована на відбудову України та надання зайнятості тимчасово безробітним українцям та внутрішньо переміщеним особам. Учасники програми "Армія відновлення" залучені до виконання різноманітних завдань – від допомоги постраждалим від бойових дій до масштабних робіт із відновлення критично важливої інфраструктури та зведення оборонних споруд для Збройних Сил України. Кожен регіон має свої пріоритети, які визначаються у співпраці військових адміністрацій та командування, залежно від актуальних потреб.

Державна служба зайнятості пропонує тим, хто перебуває на обліку, можливість приєднатися до різноманітних робіт. Оплата праці становить до 1,5 мінімальної зарплати, що на сьогодні еквівалентно 12 тис. грн за повний місяць роботи.

Найпоширенішими напрямами робіт є:

забезпечення життєдіяльності постраждалих громадян та переселенців, надання допомоги маломобільним групам;

розвантаження, фасування та доставка гуманітарної допомоги;

надання соціальних послуг у місцях зосередження пересленців та постраждалих унаслідок бойових дій громадян;

допоміжні роботи для потреб ЗСУ;

розбір завалів, відновлення житлових будинків, розчищення автомобільних доріг та залізничних колій;

облаштування та укріплення блокпостів і фортифікацій;

будівництво захисних споруд та укріплення дамб.

Наразі суспільно корисні роботи активно проводяться в 19 регіонах України.

Найактивніше працюють у Харківській, Донецькій та Київській областях: