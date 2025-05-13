В Україні запроваджують європейські правила моніторингу місць утворення та зберігання відходів. Що ними перебачається?
Кабінет Міністрів України затвердив Порядок здійснення моніторингу місць утворення, зберігання та видалення відходів. Таким чином, в Україні вводять чіткі європейські правила відповідного моніторингу.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.
Виходячи з ухваленого Порядку, моніторинг мають здійснювати:
- підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, що є утворювачами або власниками небезпечних відходів;
- власники відходів, що не є небезпечними, річний обсяг утворення яких перевищує 50 тонн;
- органи місцевого самоврядування.
Окрім того, до переліку суб'єктів моніторингу долучаться органи місцевого самоврядування до переліку, що допоможе громадам:
- розробляти місцеві плани управління відходами;
- здійснювати стратегічне планування – щодо зменшення обсягів утворення відходів, запобігання засміченню та очищення територій, підготовки відходів до повторного використання, рециклінгу і відновлення;
- оцінювати потреби у закритті існуючих та створенні нових полігонів, планувати та здійснювати заходи з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ тощо.
За результатами проведеного моніторингу всі суб'єкти подаватимуть до Міндовкілля через "ЕкоСистему" декларацію про відходи. У декларації зазначатимуть відомості й дані щодо обсягів та місць утворення відходів, а також місць зберігання відходів до їх передачі на об'єкти оброблення.
Водночас моніторинг не поширюється на наступні об'єкти:
- місця виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений,
- місця тимчасового зберігання відходів від руйнувань, поводження з якими визначається окремим Порядком, затвердженим постановою Кабміну №1073,
- місця тимчасового зберігання необроблених стічних вод протягом строку й у спосіб, що зазначені технологічним регламентом експлуатації систем водовідведення.
Впровадження моніторингу має спряти зменшенню ризиків несанкціонованих звалищ та викидів завдяки систематичному моніторингу, а також покращенню процесу утилізації та переробки відходів завдяки впровадженню нових стандартів.
Окрім того, зниження рівня забруднення сприятиме покращенню здоров'я людей, які проживають поблизу місць зберігання та утилізації відходів, а гармонізація українського законодавства з європейськими стандартами позитивно вплине на екологічний стан країни та сприятиме сталому розвитку.
Як повідомлялося, в лютому Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами".
Наприкінці минулого року стало відомо, що влада Львова візьме кредит на 840 млн грн, кошти якого спрямують на добудову сміттєпереробного заводу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль