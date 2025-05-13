В Україні запроваджують європейські правила моніторингу місць утворення та зберігання відходів. Що ними перебачається?

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок здійснення моніторингу місць утворення, зберігання та видалення відходів. Таким чином, в Україні вводять чіткі європейські правила відповідного моніторингу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Виходячи з ухваленого Порядку, моніторинг мають здійснювати:

підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, що є утворювачами або власниками небезпечних відходів;

власники відходів, що не є небезпечними, річний обсяг утворення яких перевищує 50 тонн;

органи місцевого самоврядування.

Окрім того, до переліку суб'єктів моніторингу долучаться органи місцевого самоврядування до переліку, що допоможе громадам:

розробляти місцеві плани управління відходами;

здійснювати стратегічне планування – щодо зменшення обсягів утворення відходів, запобігання засміченню та очищення територій, підготовки відходів до повторного використання, рециклінгу і відновлення;

оцінювати потреби у закритті існуючих та створенні нових полігонів, планувати та здійснювати заходи з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ тощо.

За результатами проведеного моніторингу всі суб'єкти подаватимуть до Міндовкілля через "ЕкоСистему" декларацію про відходи. У декларації зазначатимуть відомості й дані щодо обсягів та місць утворення відходів, а також місць зберігання відходів до їх передачі на об'єкти оброблення.

Водночас моніторинг не поширюється на наступні об'єкти:

місця виявлення та обліку відходів, власник яких не встановлений,

місця тимчасового зберігання відходів від руйнувань, поводження з якими визначається окремим Порядком, затвердженим постановою Кабміну №1073,

місця тимчасового зберігання необроблених стічних вод протягом строку й у спосіб, що зазначені технологічним регламентом експлуатації систем водовідведення.

Впровадження моніторингу має спряти зменшенню ризиків несанкціонованих звалищ та викидів завдяки систематичному моніторингу, а також покращенню процесу утилізації та переробки відходів завдяки впровадженню нових стандартів.

Окрім того, зниження рівня забруднення сприятиме покращенню здоров'я людей, які проживають поблизу місць зберігання та утилізації відходів, а гармонізація українського законодавства з європейськими стандартами позитивно вплине на екологічний стан країни та сприятиме сталому розвитку.

Як повідомлялося, в лютому Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами".

Наприкінці минулого року стало відомо, що влада Львова візьме кредит на 840 млн грн, кошти якого спрямують на добудову сміттєпереробного заводу.