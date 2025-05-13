Понад 14 тисяч 18-річних українців не використали кошти від держави на придбання книг. Вони повернулися до держбюджету

Майже 14,2 тисяч українців, яким виповнилося 18 років і які отримали 908 грн від держави на придбання книг за програмою "єКнига", не використали ці кошти у встановлений термін.

Про це в Українському інституті книги (УІК) повідомили агентству Інтерфакс-Україна.

В інституті уточнили, що від початку запуску програми "єКнига" (16 грудня 2024 року) надійшло 133 812 заявок від 18-річних українців на отримання коштів на купівлю книг.

"Відповідно до інформації, яка надходить до Інституту від банків-учасників програми "єКнига", кількість отримувачів, які отримали і взагалі не використали державну допомогу на придбання книг становить 14 168 осіб", – повідомили в УІК.

За умовами програми, отримані кошти на рахунок потрібно витратити на книги впродовж трьох місяців, а надалі рахунок автоматично закривається.

В інституті додали, що сума фактичних виплат з урахуванням повернення незарахованої та невикористаної державної допомоги становить 101,06 млн грн.

Наразі залишок на рахунку, з якого проводиться виплата цієї держдопомоги, становить 71,4 млн грн (залишок коштів, які були передбачені у 2024 році). Крім того, у 2025 році на проєкт "єКнига" передбачено фінансування 200 млн грн.

Як повідомлялося, в грудні минулого року в Україні стартувала послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці можуть отримати від держави по 908 грн на книжки.

Закон, що передбачував видачу сертифікатів на придбання книг, а також запуск програм субсидій на відшкодування витрат на оренду нерухомості для книжкових магазинів ухвалили ще 19 червня 2022 року. Згідно із ним, видача громадянам України сертифікатів на придбання книг мала розпочатися з 1 січня 2023 року, однак у встановлений строк цього так і не відбулося. Щоб розблокувати запуск цих програм, протягом останніх двох років Верховна Рада ухвалила ще два закони. Останній з них президент Володимир Зеленський підписав у червні 2024 року.