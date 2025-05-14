РФ може втратити понад 50% водіїв таксі через вимогу перейти на російські авто

У Росії кількість водіїв таксі може скоротитися на 51%, або на 507 тис. осіб, якщо Держдума РФ ухвалить законопроєкт, що зобов'язує використовувати для перевезень громадян лише зібрані в Росії автомобілі.

Про це свідчить оцінка аналітичного центру при російському уряді, передає The Moscow Times.

Згідно з розрахунками аналітиків, із таксі можуть піти до 89,5% водіїв із частковою зайнятістю на власних авто та 35,6% – працюючих на орендованих авто з повною зайнятістю. Серед таксистів із повністю зайнятістю на власних машинах 15,2% учасників ринку можуть покинути галузь.

Сукупні втрачені доходи водіїв при приведенні таксомоторного парку у відповідність новим вимогам складуть до 289 млрд руб. Так, наприклад, для частково зайнятих водіїв на власних автомобілях витрати на заміну однієї машини можуть досягати 470,9 тис. руб., а термін окупності – від 16 років без урахування зростання тарифів.

Нові автомобілі, які, за законом, можна буде використовувати в таксі, коштують у середньому в 2,1 раза дорожче за вживані (1,73 млн руб. проти 840 тис. руб.).

При цьому зростання цін на російські моделі випереджає ринок: за даними Росстату, за 2023-2025 роки вартість легкового російського авто зросла на 25,7%, іномарки – на 18,4%, а нової іномарки – на 7%. На даний момент під вимоги законопроекту підходять чотири моделі Lada (Granta, Vesta, Iskra, Aura), а також китайські заготовки "Москвич-3" і "Москвич-6", що збираються в Росії, XCITE X-Cross 7 і X-Cross 8, електромобілі Evolute i-PRO і i-JOY.

Законопроєкт уже піддавався критиці з боку представників таксі: учасники ринку пасажирських перевезень у Росії попереджали про ризик дефіциту кадрів та зростання цін.

У березні цього року повідомлялося, що російські автомобілі не відповідають новим вимогам уряду РФ щодо локалізації автомобілів таксі. Зокрема, російський автопром не може забезпечити ринок транспортом із високим ступенем надійності – із гарантованим пробігом до капремонту не менше 300 тис. км.

За даними таксопарків, продукція російських автозаводів до 30% часу проводить у ремонті, що в рази перевершує показники корейських, японських і європейських автомобілів, які раніше становили основу таксі в РФ. Таким чином, це не дає можливості для самоокупності.

Раніше повідомлялося, що парк легкових автомобілів у Росії після виходу іноземних автоконцернів продовжує старіти. Так, середній вік машин за останній рік зріс з 15,2 до 15,5 року, що на 1,5 року більше за показник до початку розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.