Відключень світла влітку на планують, єдина загроза – обстріли РФ, – Міненерго

Міністерство енергетики затвердило графіки планових ремонтів на енергообʼєктах та графіки відновлення обладнання на 2025 рік таким чином, аби мінімізувати можливий дефіцит потужності та уникнути необхідності запровадження графіків відключення світла.

Про це заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Ці графіки розроблені таким чином, щоб мінімізувати можливий дефіцит потужності та щоб завжди була можливість покривати потреби споживання. Держава контролює чітке дотримання цих графіків ремонтних робіт усіма енергокомпаніями. Вживаються всі необхідні заходи, щоб не допустити дефіциту у період спеки і погодних коливань", – сказав Колісник.

За його словами, Антикризовий енергетичний штаб координує всі підготовчі роботи, а всі заплановані заходи реалізуються у повному обсязі.

"Особлива увага приділяється відновленню генерації. Фактично це наш пріоритет, оскільки потрібна додаткова потужність", – наголосив заступник міністра.

Він додав, що зараз ситуація в енергосистемі стабільна, обмеження споживання електроенергії не передбачаються. Водночас заступник міністра нагадав про необхідність ощадливого й відповідального споживання електроенергії.

При цьому Колісник наголосив, що єдиною загрозою для стабільного енергопостачання може бути тільки вплив обстрілів з боку РФ.

Як повідомлялося, на початку квітня "Енергоатом" вивів у планові ремонти два енергоблоки і до кінця серпня збирається завершити їх на всіх дев'яти енергоблоках АЕС, які перебувають під контролем України.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7,88 ГВт. Всі вони розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того ж року.