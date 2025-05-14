"Робота зайшла у глухий кут": Росія не змогла розробити власну заміну легендарного літака АН-2

Робота над створенням нового російського літака "Байкал", який мав замінити радянський Ан-2 ("Кукурузник"), зайшла у глухий кут, а його серійне виробництво більше не планується.

Про це представник Путіна у Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв заявив на засіданні комітету Держдуми з Далекого Сходу та Арктики, пише The Moscow Times.

"Ви знаєте, що у нас велася робота з розробки малого літака "Байкал". Вона на сьогоднішній день зайшла в глухий кут. Тобто літака "Байкал" у нас не очікується", – сказав Трутнєв.

За його словами, малої авіації у Росії, "на жаль, практично немає".

"Зараз виходити з ситуації доведеться ремоторизацією літаків "Ан-2", – визнав Трутнєв.

Що відомо про розробку літаків для заміни АН-2?

Як повідомлялося, літак АН-2, відомий як "Кукурузник", був розроблений наприкінці 1940-х років в Україні конструкторським бюро "Антонова", його виробництво припинилося у 1980-х роках. У 2017-2018 роках "Антонов" планував відновити виробництво його оновленої версії АН-2-100.

В Росії теж планували модифікувати літак, змінивши назву ТВС-2МС. Однак спочатку виробник "Русавіапром" не зміг отримати сертифікат для його виробництва, а згодом уряд Росії відмовився фінансувати виробництво копій американських двигунів та гвинтів для цих літаків.

Натомість у РФ вирішили розробити МС-901 "Байкал". Літак планувати обладнати одним турбогвинтовим двигуном, він мав вміщувати дев'ять пасажирів або дві тонни вантажу і літати на відстань до трьох тисяч кілометрів, використовуючи ґрунтові злітно-посадкові смуги, а також лижне або поплавкове шасі.

Розробкою "Байкалу" з 2019 року займалася компанія "Байкал Інжиніринг" – "дочка" Уральського заводу цивільної авіації. Спочатку російський уряд виділив на створення "Байкалу" 3,5 млрд рублів.

Чиновники розраховували, що серійне виробництво буде запущено в 2024 році, а один літак буде коштувати 120 млн. руб. Однак у ході проєктування "Байкал" подорожчав до 455 млн руб., але коли на це звернув увагу президент РФ Володимир Путін, ціна знизилася до 280 млн руб.

Водночас початок серійного виробництва відклали на 2025 рік. Однак згодом в уряді РФ були змушені визнати, що проєктувальники "Байкалу" припустилися низки "драматичних помилок", через які машину "фактично потрібно збирати заново". При цьом розробник попросив ще близько 10 млрд рублів та п'ять років на доопрацювання літака.

До цього Трутнєв обіцяв, що літак "у тій чи іншій версії" запустять у серійне виробництво 2026 року. Згідно з Комплексною програмою розвитку авіагалузі РФ, до 2030 року планувалося виробити 139 таких літаків.