Влада Києва спростувала заяви про відключення гарячої води влітку через дефіцит газу

Поширена у медіа інформація про нібито припинення постачання гарячої води влітку в Києві не відповідає дійсності.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

"Постачатимуть гарячу воду влітку у штатному режимі. Окремі випадки тимчасової відсутності гарячої води можуть бути пов’язані лише з аварійними ситуаціями або з проведенням планових гідравлічних випробувань", – наголошується у повідомленні.

У комунальному підприємстві "Київтеплоенерго" додали, що аварійні ситуації зазвичай вдається ліквідувати впродовж доби, після чого послугу гарячого водопостачання відновлюють.

Регламентні роботи з тестування теплових мереж і підготовки їх до роботи взимку займають близько 2 тижнів, але ці терміни можуть продовжувати для усунення виявлених пошкоджень.

Раніше низка Телеграм-каналів та інтернет-видань, у тому числі сайт ТСН, поширили заяву засновника ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко про відсутність гарячої води влітку у Києві, зроблену ним в ефірі каналу "Новини.LIVE". Офіційно канал належить піарниці Ганні Ковальовій, яка купила у 2022 році всі медіаактиви забудовника і народного депутата Вадима Столара.