Новини
Влада Києва спростувала заяви про відключення гарячої води влітку через дефіцит газу

Гарячу воду влітку постачатимуть, – КМДА

Поширена у медіа інформація про нібито припинення постачання гарячої води влітку в Києві не відповідає дійсності.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

"Постачатимуть гарячу воду влітку у штатному режимі. Окремі випадки тимчасової відсутності гарячої води можуть бути пов’язані лише з аварійними ситуаціями або з проведенням планових гідравлічних випробувань", – наголошується у повідомленні.

У комунальному підприємстві "Київтеплоенерго" додали, що аварійні ситуації зазвичай вдається ліквідувати впродовж доби, після чого послугу гарячого водопостачання відновлюють.

Регламентні роботи з тестування теплових мереж і підготовки їх до роботи взимку займають близько 2 тижнів, але ці терміни можуть продовжувати для усунення виявлених пошкоджень.

Читайте також: Кияни заборгували за опалення і гарячу воду понад 7 мільярдів. Головні боржники – власники елітних квартир

Раніше низка Телеграм-каналів та інтернет-видань, у тому числі сайт ТСН, поширили заяву засновника ГО "Спілка споживачів комунальних послуг" Олег Попенко про відсутність гарячої води влітку у Києві, зроблену ним в ефірі каналу "Новини.LIVE". Офіційно канал належить піарниці Ганні Ковальовій, яка купила у 2022 році всі медіаактиви забудовника і народного депутата Вадима Столара.

гаряча вода (97) КМДА (867) Київ (4764) комунальні послуги (347) водопостачання (211)
Вже деякі райони сидять місяць без горячої води,і це 21 вік,столиця держави блд.
14.05.2025 16:15 Відповісти

