"Настрої змінилися": Одна з найбільших американських кіностудій повертається у Росію

Одна з найбільших американських кіностудій Lionsgate відновить широкий прокат своїх фільмів у Росії після трирічного мораторію, спричиненого вторгненням РФ в Україну.

Зокрема, Lionsgate планує випустити на російському ринку через місцевого дистриб'ютора Atmosfera Kino свій новий фільм "Балерина" – спін-офф своєї популярної франшизи "Джон Вік", пише американське видання Variety.

Офіційні представники кіностудії відмовилися коментувати повернення компанії на російський ринок.

Водночас поінформований співрозмовник видання розповів, що Lionsgate готова "рухатися вперед у Росії в кожному окремому випадку", пояснивши цю зміну у політиці кіностудії "плином часу" а також тим, що "настрої змінилися".

"Здається, можливості починають відкриватися... Вчора я зустрів на вулиці багато російських покупців. Тож вони тут і готові вести бізнес", – розповів один з відомих кінопродюсерів під час кінофестивалю, який триває у Каннах.

Своєю чергою керівник однієї з великих кіностудій назвав повернення до Росії "неминучим", підтвердивши, що російські кінопрокатні компанії вже направляли звернення про відновлення співпраці, але жодних обговорень щодо конкретних фільмів ще не відбулося.

Втім, наразі не очікується, що Paramount покаже у Росії свої блокбастери "Фантастична четвірка: Перші кроки" та "Місія нездійсненна: Остаточна розплата", а Universal – "Відродження світу Юрського періоду".

Видання не виключає, що інші великі американські кіностудії наслідуватимуть приклад Lionsgate на тлі зниження міжнародних касових зборів, якщо президенту США Дональду Трампу вдасться досягнути деескалації конфлікту між Росією та Україною.

Після переговорів між американськими та російськими чиновниками в Саудівській Аравії на початку цього року Трамп оголосив про плани "укласти деякі економічні угоди" з Москвою, тоді як державний секретар США Марко Рубіо розхвалював "надзвичайні можливості", які чекають на американський бізнес у Росії після підписання мирної угоди з Україною.

Для Голлівуду така публічна позиція американської влади відкрила двері, щоб повернутися до Росії, яка до початку повномасштабного вторгнення в Україну була шостим за величиною кіноринком у світі.

У лютому 2022 року публічна позиція великих американських кіностудій була зовсім іншою: Motion Picture Association (MPA) висловила свою "найрішучішу підтримку яскравій творчій спільноті України" від імені своїх членів Disney, Netflix, Paramount, Sony, Universal та Warner Bros. Ці компанії оголосили про призупинення співпраці з Росією. Але протягом наступних років деякі фільми, як-от "Оппенгеймер" від Universal, все ж виходили в обмежений прокат на російському ринку.

Менші американські кіностудії не припиняли випускати свої фільми у Росії протягом усієї війни, зазвичай працюючи через сторонніх дистриб'юторів, що базуються в інших країнах Європи.