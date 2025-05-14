ЄБРР готує кредит для "Укрнафти" на будівництво ТЕЦ

Європейський банк реконструкції та розвитку повідомив про проєкт, який передбачає надання "Укрнафті" кредиту під державну гарантію на будівництво теплоелектростанції комбінованого циклу з орієнтовною загальною потужністю до 250 МВт.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, передає Інтерфакс-Україна.

Як зазначається, проєкт планується реалізувати в Дніпропетровській області.

Кредит ЄБРР буде співфінансовано за рахунок інвестиційних грантів у 9,5 млн євро від Нідерландів і 12,5 млн євро від США, які будуть спрямовано через спеціальний фонд ЄБРР, а також за рахунок гранту технічної підтримки в розмірі 1,8 млн євро від інших донорів.

У лютому цього року "Укрнафта" повідомила, що разом із ЄБРР планує будівництво найсучаснішої парогазової ТЕЦ, що буде здатна забезпечити електроенергією й теплом населення, а також генерувати пару для технологічних процесів індустріальних підприємств.

Перед тим голова наглядової ради "Укрнафти" Данкан Найтінгейл заявив, що компанія працює над реалізацією проєктів із генерації енергії з власного газу загальною потужністю до 370 МВт.

"Укрнафта" та ЄБРР на початку грудня 2024 року вже підписали першу кредитну угоду на 80 млн євро під державну гарантію, яка має на меті поставку та встановлення газових розподілених електростанцій і когенераційних потужностей у різних областях України.

ЄБРР у грудні 2024 року розпочав процедури закупівлі газових електростанцій у рамках кредитної та донорської угоди з "Укрнафтою". Першу закупівлю було оголошено на поставку газопоршневих електростанцій і когенераційних установок для трьох об'єктів сумарною встановленою електричною потужністю близько 70 МВт, а другу – на поставку електростанцій з газовими двигунами в контейнерах загальною потужністю близько 56 МВт. Це модульні установки, які можна переміщати залежно від потреб.

Раніше повідомлялося, що ЄБРР на власній електронній платформі почав процедури закупівель газових електростанцій у рамках кредитної та донорської угоди з "Укрнафтою".