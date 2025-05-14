"Рейдерство під прикриттям кримінального провадження": Адвокат прокоментував підозру співвласнику GNT Group

Українським бізнесменам Володимиру Науменку та Сергію Грозі, бенефіціарам GNT Group, головним слідчим управлінням Нацполіції повідомлено про підозру, а Печерський районний суд Києва обрав для Науменка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та як альтернативний захід заставу у 570 млн грн.

Про це йдеться в заяві його адвокатів, передають Українські новини.

Як заявили адвокати, обрання такого сурового та украй обтяжливого запобіжного заходу, ігнорування численних рекомендацій лікарів щодо необхідності постійного медичного догляду та проведення планової операції, а також неврахування його стану здоров'я свідчить про фактичні тортури над ним.

За словами захисників, бізнесменів підозрюють у заволодінні кредитними коштами кредитора в розмірі $20 млн, попри те, що борг перед кредиторами було фактично погашено через звернення стягнення на заставу, яка значно перевищувала розмір кредиту.

Зокрема, активи, включно з зерновим терміналом в Одеському порту та логістичною компанією у Швейцарії, уже стягнуті кредитором у свою власність, хоча їхня вартість суттєво перевищує суму зобов'язань. Юристи називають це рейдерським захопленням та свавіллям на тлі повномасштабної війни в Україні.

Адвокат Володимира Науменка – Олександр Зубрицький – оприлюднив публічну заяву про необґрунтованість підозри, назвавши її політично вмотивованою та юридично нікчемною.

"Підозра є не лише юридично необґрунтованою, адже повідомлена за відсутністю складу злочину, але й політично вмотивованою, що може свідчити про спробу рейдерського перерозподілу активів групи GNT", – сказав Зубрицький.

Адвокат стверджує, що прокурор і суддя своїми рішеннями фактично позбавили Науменка можливості альтернативного запобіжного заходу.

"Нинішня ситуація більше схожа на переслідування та публічне покарання за чесну підприємницьку діяльність упродовж десятків років в Україні, ніж правосуддя", – підкреслив Зубрицький.

Науменка підозрюють у шахрайстві під час укладення кредитного договору між компанією Black Sea Commodities Limited (ОАЕ) та Innovatus Structured Trade Finance I S.A.R.L. (Люксембург). Ідеться про ймовірне заволодіння кредитними грошовими коштами. Проте, як стверджує захист, зобов'язання за кредитом були повністю забезпечені не лише товаром в обороті, а й "численними об'єктами нерухомості, корпоративними правами, особистими поруками, обладнанням і навіть акціями міжнародної компанії Omega Terminal SA (Швейцарія)".

"Вартість заставленого майна більш ніж у три рази перевищувала розмір кредиту", – підкреслив адвокат.

За словами захисту, вимоги кредитора фактично задоволені, а сам він не поніс жодних збитків, а навпаки – залишився в прибутку. Так, кредитор самостійно реалізував частину майна, переданого в заставу, зокрема термінал "Олімпекс" у порту Одеси та швейцарську компанію Omega Terminal SA – активи загальною оціночною вартістю понад $60 млн.

Ці обставини, на думку адвоката, повністю спростовують саму логіку підозри.

"Кредит обслуговувався до початку широкомасштабного вторгнення в Україну та забезпечувався реальними активами в Україні, Швейцарії, на Кіпрі та в ОАЕ. Кредитори вже реалізували частину цих активів, що підтверджено офіційними документами та договорами купівлі-продажу", – зауважив він..

Юридична команда підкреслила також іншу важливу деталь: жоден із ключових елементів правовідносин не відбувався на території України – угода укладалася між іноземними компаніями, а кошти перераховувалися на рахунки компанії-позичальника в ОАЕ.

Зубрицький переконаний, що підозра Науменку не має складу злочину та є спробою зовнішнього тиску на український бізнес.

"Ми будемо боротися за кожне ім'я, кожну цифру і кожен документ, щоб довести абсурдність цієї справи в українських і міжнародних судах", – підсумував адвокат Науменка.