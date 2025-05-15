Українці різко збільшили попит на гібридні авто. Лідери продажів

У квітні автопарк України поповнили понад 2,7 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 46% більше, ніж торік.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 51% торік.

У сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (268 од.). Другий результат має Audi Q8 (112 од.). Третій за популярністю – Toyota Yaris Cross (109 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість тримає Toyota Prius (74 од.).

Також у лідерській трійці: KIA Niro (58 од.) та Toyota RAV-4 (47 од.).

Читайте також: Попит на вантажівки в Україні впав за рік удвічі. Які автівки продовжують купувати?

Як повідомлялося, у першому кварталі 2025 року українці придбали 2641 легкове авто, ввезене з Китаю. Це на 36% менше, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.