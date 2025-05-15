США обіцяють $10 мільйонів за дані про російських хакерів, причетних до атак по інфраструктурі України
Сполучені Штати Америки пообіцяли винагороду до $10 млн за дані про п’ятьох співробітників російського ГРУ, які причетні до кібератак на критично важливу інфраструктуру США, України та інших країн.
Про це повідомила пресслужба посольства США в Молдові.
Зокрема, йдеться про співробітників російської військової розвідки Владислава Боровкова, Дениса Денисенка, Юрія Денисова, Дмитра Голошубова та Миколу Корчагіна.
Зазначається, що "ці особи є членами підрозділу 29155 Головного розвідувального управління Генерального штабу Росії (ГРУ), який здійснював шкідливу кібердіяльність проти критично важливої інфраструктури США, зокрема в енергетичному, державному та аерокосмічному секторах".
"Офіцери підрозділу 29155 ГРУ несуть відповідальність за атаки на критично важливі об'єкти інфраструктури в Україні та десятках союзних західних країн", – наголошують дипломати.
Як повідомлялося, кількість ворожих кібератак на Україну торік зросла на 70%. Найчастіше зловмисники атакують місцеві органи влади, уряд та урядові організації, сектор безпеки й оборони, енергетичний сектор, комерційні організації, телекомунікації.
