Новини
США обіцяють $10 мільйонів за дані про російських хакерів, причетних до атак по інфраструктурі України

Кібератаки РФ

Сполучені Штати Америки пообіцяли винагороду до $10 млн за дані про п’ятьох співробітників російського ГРУ, які причетні до кібератак на критично важливу інфраструктуру США, України та інших країн.

Про це повідомила пресслужба посольства США в Молдові.

Зокрема, йдеться про співробітників російської військової розвідки Владислава Боровкова, Дениса Денисенка, Юрія Денисова, Дмитра Голошубова та Миколу Корчагіна.

Зазначається, що "ці особи є членами підрозділу 29155 Головного розвідувального управління Генерального штабу Росії (ГРУ), який здійснював шкідливу кібердіяльність проти критично важливої інфраструктури США, зокрема в енергетичному, державному та аерокосмічному секторах".

"Офіцери підрозділу 29155 ГРУ несуть відповідальність за атаки на критично важливі об'єкти інфраструктури в Україні та десятках союзних західних країн", – наголошують дипломати.

США заплатять $10 млн за дані про хакерів з російського ГРУ

Читайте також: Хакери, пов’язані з Росією, намагалися зламати у WhatsApp проукраїнські акаунти, – Microsoft

Як повідомлялося, кількість ворожих кібератак на Україну торік зросла на 70%. Найчастіше зловмисники атакують місцеві органи влади, уряд та урядові організації, сектор безпеки й оборони, енергетичний сектор, комерційні організації, телекомунікації.

Автор: 

всі з українськими прізвищами, нащадки Козаків. мене гордість аж розпирає
15.05.2025 12:50 Відповісти
Лідери країн ЄС ультиматум московиту прутіну поставили, а старий Трамп, за ****** вступився, і все перегадив, Західним Партнерам, щоб ****** не обідили новими САНКЦІЯМИ!
МАБУТЬ, це не випадково, а за гроші???
15.05.2025 13:17 Відповісти

