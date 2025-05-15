БЕБ викрило мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів

Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області викрили групу осіб, які виготовляли та продавали насіння невідомого походження під маркою високоврожайних гібридів соняшнику, ріпаку, кукурудзи, бобових та злакових культур закордонної та української селекції.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, незаконну діяльність організували жителі Харківщини. Вони виготовляли контрафакт у складських приміщеннях на території Київської та Харківської областей.

Готовий товар розповсюджували під виглядом оригінального оптовими партіями через інтернет-мережу та спеціалізовані пункти продажу. Жодних дозволів, договорів та ліцензій на використання торговельних марок підозрювані не мали.

Під обшуків правоохоронці виявили та вилучили сировину, фарбники для насіння, мішки-упаковки з назвами й логотипами відомих фірм, етикетки, спеціальне обладнання для пакування, транспортний засіб, а також "чорну" бухгалтерію та комп’ютерну техніку.

Крім того, вилучено майже 2 тонни готової фасованої продукції на понад 2 млн грн.

Наразі двом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 229 ККУ – незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам злочинної групи, а також встановлюється обсяг завданих матеріальних збитків офіційним дистриб’юторам та кількість фермерських господарств, які постраждали від незаконної діяльності.

Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ виявили в Одеській області 16 теплиць та складські приміщення, в яких нелегально вирощували, сушили та переробляли тютюн в промислових масштабах.

Надалі тютюн подрібнювали та фасували по коробах, а готову сировину планували продавати по всій Україні під виглядом тютюнової продукції різних торгових марок.