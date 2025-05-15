Естонія намагалася затримати один з кораблів російського "тіньового флоту"

Військово-морські сили Естонії намагалися затримати танкер з нафтою, який прямував до Росії та перебуває під санкціями Великої Британії.

Як пише Reuters, про це повідомили естонські ВМС, передає "Європейська правда".

Інцидент стався у вівторок поблизу острова Найссаар, неподалік Таллінна. За даними естонських ВМС, судно йшло без прапора.

Як повідомив агентству командувач Іво Вярк, естонські військові зв'язались із ним по радіо о 15:30. Оскільки судно йшло "без національної приналежності", Естонія "була зобов’язана перевірити документи та правовий статус судна".

Екіпаж цього судна відмовився співпрацювати із Естонією й відтак ВМС країни супроводжували його до російських вод.

Йдеться про судно Jaguar, яке Велика Британія додала до свого санкційного списку минулої п’ятниці, є одним із приблизно 100 суден у так званому "тіньовому флоті" Росії.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна наголосив, що Росія "має зіткнутися з жорсткішими та швидшими санкціями" у відповідь на інцидент.

Як повідомлялося, Велика Британія 9 травня запровадила найбільший пакет санкцій проти "тіньового флоту", який транспортує російську нафту.

Загалом до нового сакційного списку Великої Британії увійшли близько 100 нафтових танкерів, які вважають "основою" цього флоту, і які лише з початку 2024 року перевезли нафтопродукти вартістю понад $24 млрд. Разом із ними, до санкційних списків Великої Британії тепер входить близько 250 танкерів "тіньового" флоту.