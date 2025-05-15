Київ виділить на допомогу армії ще 500 мільйонів, – Кличко

Київська міська рада 15 травня збільшить допомогу армії ще на 500 млн грн. Загалом із початку року зі столичного бюджету на відповідні цілі було спрямовано 5,5 млрд грн.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Депутати мають розглянути зміни до програми "Захисник Києва" і збільшити допомогу армії ще на 500 млн грн. Нагадаю, до цього, від початку року силам, безпеки та оборони ми вже спрямували з бюджету міста 5,5 млрд грн", – зазначив він.

Також Київрада має внести зміни до бюджету столиці та до міської цільової програми "Турбота", щоб, кияни, чиє житло постраждало від обстрілів, могли на час відновлення їх будинків орендувати помешкання.

Як повідомлялося, Київська міська рада затвердила бюджет міста на 2025 рік із доходом у сумі понад 90,6 млрд грн та видатками на рівні 90 млрд грн.