Збитки на 730 мільйонів: Правоохоронці викрили екскерівників "Запоріжжяобленерго"

Збитки на 730 мільйонів: Правоохоронці викрили екскерівників

Служба безпеки та Бюро економічної безпеки викрили колишніх гендиректора та комерційного директора ПАТ "Запоріжжяобленерго", які допустили збитки підприємства на 730 млн грн.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За матеріалами справи, у 2019 році фігуранти уклали договір з промисловим підприємством на постачання електроенергії на його виробничі потужності.

Відповідно до угоди, виробник мав отримувати від держкомпанії електроенергію за тарифом 2-го класу, який передбачений для промислових об’єктів, що не мають власної підстанції. У такому випадку значно зростає собівартість "струму" через додаткове використання високовольтних ліній та кабельних систем для його подачі споживачу.

"Утім, як з’ясувало розслідування, завод отримував електроенергію за тарифом 1-го класу, що значно зменшує її собівартість. При цьому колишній топменеджмент енергопідприємства не перевірив достовірність походження електроенергії і допустив збитки в особливо великих розмірах", – йдеться у повідомленні.

Висновки незалежної експертизи підтвердили збитки, завдані підприємству на 730 млн грн.

Також під час розслідування додатково встановлено, що ексочільник енергетичної компанії незаконно збирав конфіденційну інформацію про підлеглих.

За наявними даними, для цього фігурант робив фотознімки персональних даних потерпілих.

Читайте також: СБУ затримала на хабарі одного із топподатківців Сумщини. Він "торгував" ліцензіями на продаж пального. ФОТО

На підставі зібраних доказів обом експосадовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки.

Також ексгендиректору додатково отримав підозру за ч. 2 ст. 182 – порушення недоторканності приватного життя.

Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

СБУ (1557) збитки (1154) електроенергія (4354) Запоріжжяобленерго (23)
Затримані?
показати весь коментар
15.05.2025 17:06 Відповісти
Спереду ще одну цифру не домалювали 1,730.....
показати весь коментар
15.05.2025 17:57 Відповісти
СБУ, контракт в 2019 році.... гандони займіться шпіонами які у клоунів двері ногою відкривають, А економічними злочинами повині займатись податкова , БЕБ, НАБУ і *** знає скільки безполезних чинуш.
Санкція ч. 2 ст. 367 ККУ:
Позбавлення волі від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років.
Там вже всі терміни давності пройшли, ТОРМОЗА
показати весь коментар
16.05.2025 08:45 Відповісти

