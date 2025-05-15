Три ІТ-компанії, Vodafone та "Філіп Морріс": Forbes назвав ТОП-5 найкращих роботодавців України

Рейтинг найкращих роботодавців України цього року очолили ІТ-компанії Intellias, Headway та appflame, один з лідерів тютюнового ринку "Філіп Морріс Україна", а також оператор мобільного зв’язку Vodafone.

Про це свідчать результати 5-го щорічного рейтингу роботодавців України, оприлюдненого виданням Forbes Ukraine.

Загалом до рейтингу увійшли 50 підприємств, серед них – десять ІТ-компаній, шість мереж супермаркетів, п’ять аграрних і шість фармацевтичних компаній, а також п’ять банків. Крім того до переліку найкращих увійшли оператори мобільного зв’язку та міжнародні компанії.

При цьому перелік найкращих роботодавців цього року обновився майже наполовину – лише 27 цьогорічних учасників були в ньому і минулого року. Водночас серед лідерів, як і минулого року, залишаються ІТ-компанії Intellias та Headway, "Філіп Морріс Україна", оператори мобільного зв’язку Vodafone i "Київстар", та міжнародні компанії – зокрема, Carlsberg Ukraine.

Рейтинг базується на опитуванні співробітників компаній. Цього року Forbes спільно з Robota.ua опитав майже 48 000 працівників з більш як 270 компаній. Роботодавців оцінювали за кількома категоріями – бренд, зарплата, умови праці, соціальний пакет, підтримка під час війни, відчуття захисту, можливості для розвитку, відкритість та рівність.

Тому укладачі рейтингу також визначили лідерів за окремими категоріями. Наприклад, у категорії підтримки захисників і захисниць України переміг "Інтерпайп", найкращий соціальний пакет для співробітників виявився у "Філіп Морріс Україна", а найсильніший прогрес за рік показав Vodafone, який порівняно з минулим роком піднявся у рейтингу відразу на 29 сходинок.

Як повідомлялося, раніше також оприлюднили рейтинг найбільших роботодавців 2025 року за кількістю співробітників.