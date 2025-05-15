АРМА оголосило повторний конкурс із відбору управителя для палацу "Жовтневий" у центрі Києва

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило повторний конкурс на визначення управителя для палацу "Жовтневий" у центрі Києва.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Зазначається, що палац "Жовтневий" – знакова історико-культурна будівля в центрі столиці, розташована на схилах над Майданом Незалежності. Його загальна площа становить понад 17 500 кв. м.

Раніше Нацагентство вже оголошувало конкурс на визначення управителя, встановивши низку вимог, зокрема забезпечення щомісячного очікуваного доходу від управління у розмірі не менше 2 млн грн.

Наразі актив знову опублікований на платформі Prozorro. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – до 26 травня 2025 року.

Як наголосили в АРМА, попередній конкурс не відбувся, адже в ньому взяв участь лише один учасник, чия тендерна документація була відхилена через невідповідність вимогам.

Нагадаємо, раніше АРМА визначило управителя для Будинку профспілок, розташованого на Майдані Незалежності в Києві. Будівля є важливим адміністративним та історичним об'єктом.