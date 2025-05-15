Служба відновлення роздала майже 600 мільйонів на ремонт доріг у селі Чорнобаївської громади на Херсонщині

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області (входить до складу створеного на базі "Укравтодору" Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури) 9-12 травня уклала чотири угоди на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі в селі Посад-Покровське Чорнобаївської сільської ради.

Загальна вартість укладених на ремонт доріг у селі угод становить 573,28 млн грн, роботи мають виконати до кінця року, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Контракти отримали чотири компанії:

"Автомагістраль-Південь" (Автомагістраль) – на 157,59 млн грн;

"Європейська дорожньо-будівельна компанія" (ЄДБК) – 156,4 млн грн;

"Енергетично-дорожнє будівництво" (ЕДБ) – 136,21 млн грн;

"Ростдорстрой" – 120,06 млн грн;

У усіх чотирьох тендерах також брала участь група "Автострада" Максима Шкіля, на двох із них її заявки були дешевшими на 5%, але їх відхилили через невиправлені недоліки у документи.

Як повідомлялося, раніше Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Херсонській області уклала чотири угоди на будівництво понад 200 будинків у селі Посад-Покровське загальною вартістю 905,68 млн грн. Усі замовлення отримали ті ж компанії, що і останні підряди на дороги у селі. Всі вони спеціалізуються на ремонті та будівництві доріг і раніше не отримували державних підрядів на зведення житла.

Таким чином, держава вкладе у відновлення села Посад-Покровське щонайменше 1,5 мільярда гривень, хоча воно знаходиться на відстані 40 кілометрів від позицій російської армії.

До повномасштабного вторгнення у Посад-Покровському на Херсонщині мешкали 2 239 людей. За даними Держвідновлення в селі було зруйновано або пошкоджено 940 будівель. Із них 80% потребували нового будівництва, а 20% – капітального ремонту.

Ще в 2023 році село включили до експериментального проєкту комплексного відновлення п’яти населених пунктів. Він передбачав будівництво житла, господарських приміщень і громадського центру з школою, садочком, культурним осередком і спортивними залами.

Будівництво перших п’яти будинків стартувало у серпні 2023 року. Планувалося завершити 130 осель до квітня 2024 року, однак через відсутність фінансування роботи зупинилися. До початку 2025 року жоден будинок не був добудований повністю, а більшість зі 120 об’єктів мали готовність лише 20%.

У березні 2025 року Кабмін виділив додатково 5,2 млрд грн на завершення експериментального проєкту відбудови п’яти населених пунктів: Бородянки, Тростянця, Циркунів, Посад-Покровського та Ягідного.

Хто відбудовує Чорнобаївку?

"Автомагістраль-Південь" зареєстрована в Одесі. Кінцевий бенефіціар – Олександр Бойко. З 2016 фірма отримала підрядів на 132,57 млрд грн.

Одеське "Ростдорстрой" належить Євгенію Коновалову і Юрію Шумахеру. З 2016 року "Ростдорстрой" уклав державних контрактів на суму понад 82,15 млрд грн.

"Європейська дорожньо-будівельна компанія" зареєстрована у Київській області. Власником компанії є Муслім Кєлоєв. З 2018 року фірма отримала підрядів на 9,55 млрд грн.

"Енергетично-дорожнє будівництво" зареєстроване у Каневі. Власниками фірми є Максим Кокарєв, Андрій Косіцин, Юрій Клімов, Олександр Кіблик. З 2016 року фірма отримала підрядів на 9,55 млрд грн.