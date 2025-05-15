Завдяки підвищенню тарифу на електроенергію "Енергоатом" накопичує 50 мільярдів на рік, – ТСК

Чинний тариф на електричну енергію для населення у розмірі 4,32 грн за кВт-год дозволяє НАЕК "Енергоатом" накопичувати додаткові нерозподілені залишки, які оформлюються у вигляді прибутку та амортизації, у розмірі 0,99 грн за кВт-год або близько 49 мільярдів гривень на рік.

Про це йдеться у звіті тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг, передає Інтерфакс-Україна.

"Ефект від збільшення цін на електроенергію у 2023-2024 роках у сумі 88 млрд грн отримали безпосередньо НАЕК "Енергоатом" (78 млрд грн) та ПрАТ "Укргідроенерго" (10 млрд грн), без будь-якого обґрунтування та плану щодо подальшого використання зазначених коштів для "Енергоатома", – йдеться в документі.

Депутати-члени ТСК у своєму звіті вказують, що таким чином встановлений Кабінетом міністрів рівень цін на електроенергію для населення станом на травень 2024 року повністю відповідає економічно обґрунтованому рівню.

"Враховуючи домінуюче становище на ринку виробництва електроенергії "Енергоатома" та "Укргідроенерго" та їх вплив на конкуренцію на ринку е/е: рівень економічно обґрунтованої ціни для побутових споживачів на е/е не може відповідати рівню ринкової ціни, оскільки "ринковість" такої ціни має пряму залежність від зазначених підприємств", – зазначається в одному із висновків звіту ТСК, за який проголосували 11 із 14 нардепів-членів комісії.

На думку авторів звіту ТСК, послуга здешевлення електроенергії для населення (положення про покладання спеціальних обов'язків, ПСО) не може обраховуватись відносно рівня "ринкової" ціни, та повинна визначатись виключно відносно ціни, що відповідає економічно обґрунтованому рівню, визначеному згідно вимог законодавства.

Верховна Рада 14 травня взяла до відома звіт ТСК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг за шість місяців її діяльності. В "Енергоатомі" висновки ТСК наразі не коментували.

Рада також відповідною постановою продовжила роботу вказаної ТСК на визначений парламентом термін (один рік з дня її утворення) та вирішила заслухати її звіт про виконану роботу на пленарному засіданні до 30 жовтня 2025 року.

Ця ТСК була утворена постановою Верховної Ради України від 30 жовтня 2024 року.

Як повідомлялося, "Енергоатома" завершив 2024 рік із чистим прибутком у розмірі 1,3 млрд грн, дивіденди державі компанія на платитиме.