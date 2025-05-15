БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Тарифи ЖКГ Підвищення тарифів
15 698 25

Завдяки підвищенню тарифу на електроенергію "Енергоатом" накопичує 50 мільярдів на рік, – ТСК

Завдяки підвищенню тарифу на електроенергію

Чинний тариф на електричну енергію для населення у розмірі 4,32 грн за кВт-год дозволяє НАЕК "Енергоатом" накопичувати додаткові нерозподілені залишки, які оформлюються у вигляді прибутку та амортизації, у розмірі 0,99 грн за кВт-год або близько 49 мільярдів гривень на рік.

Про це йдеться у звіті тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг, передає Інтерфакс-Україна.

"Ефект від збільшення цін на електроенергію у 2023-2024 роках у сумі 88 млрд грн отримали безпосередньо НАЕК "Енергоатом" (78 млрд грн) та ПрАТ "Укргідроенерго" (10 млрд грн), без будь-якого обґрунтування та плану щодо подальшого використання зазначених коштів для "Енергоатома", – йдеться в документі.

Депутати-члени ТСК у своєму звіті вказують, що таким чином встановлений Кабінетом міністрів рівень цін на електроенергію для населення станом на травень 2024 року повністю відповідає економічно обґрунтованому рівню.

"Враховуючи домінуюче становище на ринку виробництва електроенергії "Енергоатома" та "Укргідроенерго" та їх вплив на конкуренцію на ринку е/е: рівень економічно обґрунтованої ціни для побутових споживачів на е/е не може відповідати рівню ринкової ціни, оскільки "ринковість" такої ціни має пряму залежність від зазначених підприємств", – зазначається в одному із висновків звіту ТСК, за який проголосували 11 із 14 нардепів-членів комісії.

На думку авторів звіту ТСК, послуга здешевлення електроенергії для населення (положення про покладання спеціальних обов'язків, ПСО) не може обраховуватись відносно рівня "ринкової" ціни, та повинна визначатись виключно відносно ціни, що відповідає економічно обґрунтованому рівню, визначеному згідно вимог законодавства.

Читайте також: "Енергоатом" вперше засекретив ціни українських трансформаторів на тендері на 2,6 мільярда

Верховна Рада 14 травня взяла до відома звіт ТСК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг за шість місяців її діяльності. В "Енергоатомі" висновки ТСК наразі не коментували.

Рада також відповідною постановою продовжила роботу вказаної ТСК на визначений парламентом термін (один рік з дня її утворення) та вирішила заслухати її звіт про виконану роботу на пленарному засіданні до 30 жовтня 2025 року.

Ця ТСК була утворена постановою Верховної Ради України від 30 жовтня 2024 року.

Як повідомлялося, "Енергоатома" завершив 2024 рік із чистим прибутком у розмірі 1,3 млрд грн, дивіденди державі компанія на платитиме.

Автор: 

ТСК (14) тарифи (1354) Енергоатом (1217) електроенергія (4354) Підвищення тарифів (264)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
"Накопичує".....якийсь російськомовне лайно московського патріархату купує 20 віл в Іспанії для сімї
показати весь коментар
15.05.2025 16:57 Відповісти
+19
ви моральні виродки грабуєте населення під час війни і радієте цьому??хай вам ці гроші встануть так щоб ви навіть зрозуміли через що отримали по заслузіі
показати весь коментар
15.05.2025 17:03 Відповісти
+10
Зарплатню собі вже підвищили? А преміальні? 🤬
показати весь коментар
15.05.2025 17:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Накопичує".....якийсь російськомовне лайно московського патріархату купує 20 віл в Іспанії для сімї
показати весь коментар
15.05.2025 16:57 Відповісти
По факту -- до цього розкрадали на чому тільки можна, а зараз взагалі гай шумить.
Бо вони ж не будують нові потужності, не модернізують вже існуючі, просто розсувають бабло по кишенях...
показати весь коментар
15.05.2025 16:59 Відповісти
Все з людських карманів,щоб недай Боже несхуд😠
показати весь коментар
15.05.2025 17:12 Відповісти
ви моральні виродки грабуєте населення під час війни і радієте цьому??хай вам ці гроші встануть так щоб ви навіть зрозуміли через що отримали по заслузіі
показати весь коментар
15.05.2025 17:03 Відповісти
Зарплатню собі вже підвищили? А преміальні? 🤬
показати весь коментар
15.05.2025 17:05 Відповісти
Людською мовою хтось перекладе ?
показати весь коментар
15.05.2025 17:09 Відповісти
отож таку моду накопичив... а споживачі залишаються без штанів і коштів на життєво необхідні ліки
показати весь коментар
15.05.2025 17:13 Відповісти
обдирає український народ з дозволу "зелених грабіжників" і ділиться з ними...
показати весь коментар
15.05.2025 17:28 Відповісти
с миру по нитке, богатому еще одна рубашка
показати весь коментар
15.05.2025 17:29 Відповісти
Тож, висновок
тарифи не обгрунтовані а завищені для *****, накопичення бабла кимось.
тож ще висновок
скільки хтось накопичив, на стількиж нас на...бали.
показати весь коментар
15.05.2025 17:41 Відповісти
А якщо вдвічі або втричі то прибуток буде ще більшим
показати весь коментар
15.05.2025 17:58 Відповісти
але не довго
показати весь коментар
15.05.2025 18:09 Відповісти
я дуже радий за Енергоатом!!
показати весь коментар
15.05.2025 18:13 Відповісти
Де і куди ,накопичує
показати весь коментар
15.05.2025 18:19 Відповісти
А потом отдает все Ахметову, а нищие люди, должны за это переплачивать 49 мільярдів гривень на рік переплаты - это обоснованные цены, ага.
ДТЭК покупает у Энергоатома электроэнергию за копейку, а продает за три тысячи гривень
https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html
показати весь коментар
15.05.2025 18:59 Відповісти
Это примерно 1600 грн в год переплаты, с каждого украинца.
показати весь коментар
15.05.2025 19:01 Відповісти
Зараз мудрому наріду до 7 гр тарифи підіймуть,і епоха бідності пройде,наступить країна мрій,і буде ця країна мрій поки нарід не витягне свої язики з дупи,не підійме свої дупи з диванів,не почне вішати слуг на стовпах.
показати весь коментар
15.05.2025 19:01 Відповісти
Я дуже рада за енергоатом, хто б мені ще допоміг накопичити
показати весь коментар
15.05.2025 19:02 Відповісти
І гроші ці розчиняються у надрах"Енергоатому". Радіація з'їдає.Але матерія не зникає,у когось убавилось,у когось у кишені/рахунку прибавилось
показати весь коментар
15.05.2025 19:51 Відповісти
Скільки з,явилося нових $міліардерів ?ахметов зі своїми обл енерго на скільки міліардів погладшав якщо з кісток мамонтів підлогу робив тоді то зараз як у баті яника все в золоті? А скільки їх таких кровосісів
показати весь коментар
15.05.2025 19:59 Відповісти
Завдяки підвищенню тарифу на електроенергію "Енергоатом" накопичує 50 мільярдів на рік, - ТСК Джерело: https://censor.net/n3552424, і вкрали стільки-ж, і кажуть потрібно підвищувати ціни бо збитки.
показати весь коментар
15.05.2025 20:44 Відповісти
Класно що вони накопичують, буде чим виплачувати мілйьонні премії )
показати весь коментар
15.05.2025 21:32 Відповісти
накопичує, а більшість населення ледве кінці з кінцями зводить із-за таких мудаків.
показати весь коментар
15.05.2025 21:49 Відповісти
Тобто ціни на ее завищені для населення... скоріш за все і для промисловості також. А це впливає на ціни у магазині... інфляцію.
показати весь коментар
16.05.2025 11:28 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 