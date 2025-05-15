Власник брендів Zara та Bershka вийшов із Росії, але магазини продовжують працювати з новими назвами, – FT

Іспанська група Inditex, яка є власником брендів Zara, Bershka та Pull & Bear, вийшла з Росії у спосіб, що фактично дозволяє їй зберегти контроль і можливість повернення.

Про це пише Financial Times, передає ЕП.

Як повідомляється, в жовтні 2022 року Inditex продала свою російську "дочку", яка зараз називається New Fashion, ліванській родині Даер. Вони вже мають франшизу на продаж продукції Inditex на Близькому Сході. За місяць до угоди родина створила в ОАЕ компанію Mixed R, і саме вона офіційно купила бізнес.

Перш ніж завершити продаж, Inditex списала кредит на 9,1 млрд руб. (приблизно $120 млн), виданий раніше дочірній компанії в Росії, та переказала їй ще 5,7 млрд руб. (близько $75 млн). Після цього компанію продали за "незначну" суму.

"З погляду здорового глузду в актив, від якого позбавляються, зазвичай не інвестують", – сказав колишній операційний директор EY Пол Остлінг, який працював у радах директорів низки російських компаній.

Після угоди нові бренди – Maag, Dub, Ecru та Vilet – замінили Zara, Pull & Bear, Bershka і Stradivarius у 243 магазинах. Вони продають майже ідентичний одяг, а постачальники залишилися ті самі.

Окрім того, частина дизайнерів, менеджерів і закупників Inditex переїхали до ОАЕ та працюють в бізнесі, який іспанська компанія називає Daher Group. Такої компанії офіційно не існує, але вона оперує через Mixed R.

"Ціллю угоди був продаж нашого бізнесу зі збереженням можливості повернутись на ринок через договір франшизи", – йдеться в офіційній заяві Inditex.

Як повідомлялося, іспанська компанія Inditex у березні 2022 року припинила торгівлю в Росії, закривши свої 502 магазини та припинивши онлайн-продажі. На Росію припадало близько 8,5% світового прибутку компанії Inditex.

У березні 2023 року Inditex вирішила остаточно закрити 269 магазинів у Росії, а решта 245 магазинів увійшла до угоди з продажу російського бізнесу новому власнику.

У квітні 2024 року близько 20 магазинів іспанської компанії Inditex (бренди Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho та Zara Home) відновили роботу в Києві.

Inditex закрила свої магазини в Україні, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді компанія припинила доставляти товари до країни, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм українським працівникам. Inditex також зберігала свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину, але не розголошує, на яких умовах.