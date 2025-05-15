Комітет Європарламенту схвалив підвищення мит на сільгосптовари з Росії та Білорусі на 50%

Комітет із міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив підвищення мит на деякі сільськогосподарські товари з Росії та Білорусі на 50%.

Про це йдеться в повідомленні Європарламенту, передає Європейська правда.

Депутати Комітету підтримали пропозицію Європейської Комісії про підвищення мит Європейського Союзу на 50% на ті сільськогосподарські товари з Росії та Білорусі, які ще не обкладаються іншими митами.

Мета такого кроку полягає в тому, щоб ще більше зменшити залежність ЄС від Росії та Білорусі. Нові мита торкнуться таких продуктів, як цукор, оцет, борошно та корми для тварин.

У затвердженому тексті також передбачено перехідний період – мита зростуть до 430 євро за тонну до 2028 року.

Очікується, що запропоновані заходи значно скоротять імпорт до Євросоюзу відповідних товарів, що походять з Росії та Білорусі або експортуються з цих країн прямо чи опосередковано. Це має призвести до подальшої диверсифікації виробництва добрив у ЄС, сектора, який наразі страждає від низьких цін на імпортні товари.

Законодавство також доручає Єврокомісії стежити за зростанням цін, яке може зашкодити внутрішньому ринку та сільськогосподарському сектору ЄС, та вживати заходів для його пом'якшення.

Пропозиція буде винесена на голосування на наступній пленарній сесії Європарламенту, яка відбудеться в Брюсселі 22 травня.

Як повідомлялося, в січні цього року Єврокомісія ініціювала запровадження мит на низку сільськогосподарських продуктів, а також на деякі азотні добрива з Росії та Білорусі.

наразі Росія є найбільшим у світі експортером добрив з часткою близько 18% глобального рику. Ця галузь російської промисловості взагалі не потрапила під санкції, але стикається з певними проблемами через перебої з логістикою та платежами.

При цьому виробництво та експорт російських добрив зростає, адже місцеві виробники користуються перевагами низьких внутрішніх цін на сировину – природній газ.

Раніше виконавчий директор одного з найбільших світових виробників азотних мінеральних добрив Yara International Свейн Торе Холсетер заявив, що Європа поступово потрапляє у залежність від російських добрив, як це раніше вже було з російським газом. З іншого боку, збільшення виробництва добрив дозволяє Москві частково компенсувати втрату європейського газового ринку.