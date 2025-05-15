40 тисяч одразу і по 20 тисяч щомісяця: Київрада встановила виплати власникам пошкодженого житла

Київська міська рада затвердила нові заходи соціальної підтримки для столичних мешканців, які постраждали через пошкодження або руйнування житла і не можуть його використовувати.

Таке рішення Київрада ухвалила на засіданні у четвер, 15 травня, повідомили у Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА

Згідно із ним, окрім 10 тисяч разової допомоги киянам, домівки яких постраждали від ворожих атак, місто додатково виплачуватиме кошти тим, хто потребуватиме тимчасової оренди житла на час відновлення пошкодженого.

Згідно з ухваленими змінами до міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам" на 2025–2027 роки передбачено такі види допомоги:

виплата одноразової допомоги в розмірі 40 000 грн для киян, які потребують термінового відселення через пошкодження або руйнування житла;

виплата щомісячної допомоги у розмірі 20 000 грн (на строк до 12 місяців) для киян, які змушені тимчасово відселитися через неможливість проживання в пошкодженому або зруйнованому будинку.

У КМДА уточнили, що щомісячна допомога надаватиметься на строк до 12 місяців до відновлення житла за рахунок міського бюджету або отримання державного сертифікату "єВідновлення".

Згідно із ухваленим рішенням, списки киян для призначення допомоги готуватимуть районні державні адміністрації. Тому для отримання коштів звертатись із заявами до Департаменту соціальної та ветеранської політики не потрібно.

Очікується, що виплати розпочнуть після затвердження відповідного Порядку.

Як повідомлялося, Світовий банк виділив Україні додаткові $84 мільйони на продовження фінансування проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)". Кошти спрямують на виплату компенсацій громадянам для ремонту житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення.