Зайнятість зростає лише в одному секторі економіки, у всіх інших – падіння, – дослідження

Єдиним сектором, де зараз відбувається зростання зайнятості, залишається державне управління та оборона.

Кількість працівників у ньому досягла 2,6 млн осіб, що становить 23,8% зайнятого населення і пояснюється масштабною мобілізацією до Збройних сил України, свідчить дослідження "Ukraine Human Capital Chartbook: як людський капітал визначає сценарії розвитку України", підготоване KSE Institute.

"В інших секторах економіки зайнятість скорочується. Найшвидше – у промислових галузях (гірничодобувна та переробна) – на 37%, повільніше – у соціальній сфері (освіта, охорона здоров’я) – 11%. Але це однаково свідчить про критичне падіння загальної економічної продуктивності", – вказують автори дослідження.

Водночас вони зауважують, що найбільше українців працевлаштовані у сферах торгівлі та логістики, проте кількість робочих місць у цих галузях протягом 2021-24 років зменшилася на 1,2 млн.

Як повідомлялося, за даними Мінсоцполітики, в Україні налічується понад 3 млн осіб із інвалідністю, тоді як працевлаштовані з них лише близько 420 тис.