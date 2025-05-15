БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зайнятість зростає лише в одному секторі економіки, у всіх інших – падіння, – дослідження

Зайнятість зростає лише в одному секторі економіки

Єдиним сектором, де зараз відбувається зростання зайнятості, залишається державне управління та оборона.

Кількість працівників у ньому досягла 2,6 млн осіб, що становить 23,8% зайнятого населення і пояснюється масштабною мобілізацією до Збройних сил України, свідчить дослідження "Ukraine Human Capital Chartbook: як людський капітал визначає сценарії розвитку України", підготоване KSE Institute.

"В інших секторах економіки зайнятість скорочується. Найшвидше – у промислових галузях (гірничодобувна та переробна) – на 37%, повільніше – у соціальній сфері (освіта, охорона здоров’я) – 11%. Але це однаково свідчить про критичне падіння загальної економічної продуктивності", – вказують автори дослідження.

Водночас вони зауважують, що найбільше українців працевлаштовані у сферах торгівлі та логістики, проте кількість робочих місць у цих галузях протягом 2021-24 років зменшилася на 1,2 млн.

Зайнятість за сферами економіки, дослідження KSE Institute

Як повідомлялося, за даними Мінсоцполітики, в Україні налічується понад 3 млн осіб із інвалідністю, тоді як працевлаштовані з них лише близько 420 тис.

Топ коментарі
+22
Іншими словами: кіфлькість трутнів, які живуть з бюджету - збільшується, кількість громадян, які наповнюють бюджет - зменшується... Цікаве рішення, прям перемога не за горами завдяки "5-6" ефективним менеджерам
15.05.2025 18:41 Відповісти
+8
Якесь трохи дивне дослідження. Чому державне управління обєднали з обороною? Нє, розумію, що це рівень держави, але все ж було б цікаво бачити їх окремо. А то заброньованих чиновників-трутнів прирівняли до Воїнів
15.05.2025 19:50 Відповісти
+6
При тому, що населення зменшується, кількість чиновників - збільшується
15.05.2025 20:14 Відповісти
Іншими словами: кіфлькість трутнів, які живуть з бюджету - збільшується, кількість громадян, які наповнюють бюджет - зменшується... Цікаве рішення, прям перемога не за горами завдяки "5-6" ефективним менеджерам
15.05.2025 18:41 Відповісти
кількість ЗСУ максимум 1 міліон чоловік

решта 1,6 із вказаних 2,6 млн. і є ті самі "5-6 ефективні менеджери"

себто, на 34 млн людей в Україні є 1,6 менеджерів -
Один менеджер на 34 людей, включаючи немовлят та старих

"Кожен з нас президент"
ну, чи майже кожен

.
15.05.2025 20:06 Відповісти
Над ким перемога????
15.05.2025 20:19 Відповісти
На росії це називається "перевод экономики на военные рельсы".
Наслідки мобілізації від Путіна: Дефіцит робочої сили в Росії сягнув нового рекорду
Те, відсутністю чого так побиваються тут, аж до вимог ввести стан війни.
А коли ми отримуємо щось подібне, знову починається скиглення.
Русня ж цим пишається, бачачи у воєнній економіці путь к Победе.
16.05.2025 08:46 Відповісти
В русні є труба - яка кормить і армію , і насєлєніє. Чим більше насєлєнія піде в армію - тим менше на них потрібно витрачати грошей з труби . А Україна живе на західну допомогу і на кошти платників податків . Чим більше платників податків піде воюати - тим менше коштів у бюджеті.
Так що рівняти потрібно подібне з подібним ,а не ізвєсний орган з пальцем....
16.05.2025 20:26 Відповісти
Якесь трохи дивне дослідження. Чому державне управління обєднали з обороною? Нє, розумію, що це рівень держави, але все ж було б цікаво бачити їх окремо. А то заброньованих чиновників-трутнів прирівняли до Воїнів
15.05.2025 19:50 Відповісти
Економічєскій фронт,
Управлєнчєскій фронт...

Україна ж воює, кожен на фронті

.
15.05.2025 20:08 Відповісти
ЦЗ точки зору чиновника - це він воює на "економічєском фронтє" , а прості работяги і бізнес - це "ухилянти "
16.05.2025 20:28 Відповісти
При тому, що населення зменшується, кількість чиновників - збільшується
15.05.2025 20:14 Відповісти
ну якесь же чмо приняло закон про бронь для працівників не раніш як через три місяці, як устроївся...
15.05.2025 20:28 Відповісти
Для гетьманцева ще роботи і роботи !...
15.05.2025 20:52 Відповісти
15.05.2025 23:33 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Гурін Дмитро Олександрович

З 2002 року працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві: дизайнером у студії Артемія Лебедєваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5], арт-директором https://uk.wikipedia.org/wiki/Lenta.ru Lenta.ru тощо. До 2014 року жив у Росіїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6].

12 років працював у власній агенції на ринку диджитал-комунікацій та реклами. Урбаністhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7].

Настав день - коли якесь недолуге ,яке все життя було балаболом , бігало напобігеньках у москалів - і непритомним зеленим елєхторатом було вибрано у ВР роздуває щоки перед платником податків
16.05.2025 20:33 Відповісти
Полтора миллиона чиновников в военное время, не многовато ли?
16.05.2025 00:09 Відповісти
Нормальна мусорська держава. Завжди нею були.
16.05.2025 08:45 Відповісти
потому что когдо аметастаза находит кровеносный сосуд она на него садиться и дальше только безконтролльно делиться отправляя в путь новые метастазы, так и здесь, точно
16.05.2025 12:01 Відповісти
а опыт Милея никто перенять не хочет? А-а-а-а... там же воровать нельзя, менталитет не позволяет
16.05.2025 16:23 Відповісти

