Зайнятість зростає лише в одному секторі економіки, у всіх інших – падіння, – дослідження
Єдиним сектором, де зараз відбувається зростання зайнятості, залишається державне управління та оборона.
Кількість працівників у ньому досягла 2,6 млн осіб, що становить 23,8% зайнятого населення і пояснюється масштабною мобілізацією до Збройних сил України, свідчить дослідження "Ukraine Human Capital Chartbook: як людський капітал визначає сценарії розвитку України", підготоване KSE Institute.
"В інших секторах економіки зайнятість скорочується. Найшвидше – у промислових галузях (гірничодобувна та переробна) – на 37%, повільніше – у соціальній сфері (освіта, охорона здоров’я) – 11%. Але це однаково свідчить про критичне падіння загальної економічної продуктивності", – вказують автори дослідження.
Водночас вони зауважують, що найбільше українців працевлаштовані у сферах торгівлі та логістики, проте кількість робочих місць у цих галузях протягом 2021-24 років зменшилася на 1,2 млн.
Як повідомлялося, за даними Мінсоцполітики, в Україні налічується понад 3 млн осіб із інвалідністю, тоді як працевлаштовані з них лише близько 420 тис.
решта 1,6 із вказаних 2,6 млн. і є ті самі "5-6 ефективні менеджери"
себто, на 34 млн людей в Україні є 1,6 менеджерів -
Один менеджер на 34 людей, включаючи немовлят та старих
"Кожен з нас президент"
ну, чи майже кожен
.
Наслідки мобілізації від Путіна: Дефіцит робочої сили в Росії сягнув нового рекорду
Те, відсутністю чого так побиваються тут, аж до вимог ввести стан війни.
А коли ми отримуємо щось подібне, знову починається скиглення.
Русня ж цим пишається, бачачи у воєнній економіці путь к Победе.
Так що рівняти потрібно подібне з подібним ,а не ізвєсний орган з пальцем....
Управлєнчєскій фронт...
Україна ж воює, кожен на фронті
.
Настав день - коли якесь недолуге ,яке все життя було балаболом , бігало напобігеньках у москалів - і непритомним зеленим елєхторатом було вибрано у ВР роздуває щоки перед платником податків