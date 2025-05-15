Найбільший футбольний клуб України замінить перекладачів штучним інтелектом

Футбольний клуб "Шахтар" планує скоротити команду перекладачів, замінивши їх технологіями штучного інтелекту.

Про це розповів директор із маркетингу й комунікацій ФК "Шахтар" Юрій Свиридов під час заходу SBC 2025, повідомляє галузеве видання dev.ua.

"У нашому клубі ми вже вирішили, що це стратегічний напрям, який ми розвиватимемо. Це вже не майбутнє, це сьогодення", – сказав Свиридов.

Він зауважив, що розмовний ШІ вже використовують у футбольних клубах "Рома" та "Манчестер-Сіті". Крім того, вже існує низка інших рішень на основі ШІ, які використовуються у професійному футболі.

У "Шахтарі" також презентували ШІ-модераторку, яка з’явилася в соцмережах клубу, й анонсувала стартовий склад перед початком матчу. Проте фанатам така ініціатива не сподобалася, тож проєкт поставили на паузу.

"Наразі я відпочиваю й чекаю на нові можливості спілкування з вами", – повідомила ШІ-модераторка з екрана на сцені SBC 2025.

Як повідомлялося, за підсумками сезону 2022-2023 років футбольний клуб "Шахтар" отримав 5,99 млрд грн доходів, у тому числі доходи від продажу та оренди футболістів становили 4,03 млрд грн. Зокрема, у січні 2023 року "Шахтар" здійснив рекордний трансфер в історії українського футболу, продавши Михайла Мудрика в лондонський "Челсі" за 70 млн євро та 30 млн бонусів.

У сезоні 2023-2024 років загальний дохід донецького клубу з урахуванням ПДВ склав 2,82 млрд гривень. У тому числі 614 млн грн "Шахтар" заробив від продажу та оренди своїх футболістів, ще 1,92 млрд грн клуб отримав за участь у "Лізі чемпіонів" та "Лізі Європи". Ще 293 млн грн надійшло від комерційної діяльності клубу.

Єдиним власником клубу є Рінат Ахметов.