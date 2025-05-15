Імпорт товарів в Україну за перший квартал зріс майже на 15%, – Держстат. ІНФОГРАФІКА

За перший квартал цього року експорт товарів із України становив $9,95 млрд, або 93,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Імпорт за цей період клав $18,47 млрд, або 114,7%.

Таким чином негативне сальдо становило $8,51 млрд – у першому кварталі торік воно такод було негативне – $5,4 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,54 порівняно з 0,66 за перший квартал 2024 року.

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 211 країн світу.

Найактивніше протягом звітного періоду Україна збільшувала експорт фармацевтичної продукції – на 33,2% проти січня- березня минулого року (до $96,1 млн), маси з деревини та целюлози – на 22,1% (до $64,1 млн), живих тварин та продукції тваринного походження – на 21,1% (до $452,1 млн).

Водночас експорт зернових культур скоротився на 15,7% проти першого кварталу торік (до $2,25 млрд), жирів та олій тваринного або рослинного походження – на 3,7% (до $1,48 млрд), чорних металів – на 3,2% (до $728,7 млн).

Основний приріст імпорту до показника минулого року продемонстрували поставки електричних машин – на 73,2% (до $2,61 млрд), палива мінерального, нафти і продуктів переробки – на 26,4% (до $2,56 млрд), ядерних реакторів, котлів і машин – на 4% (до $1,46 млрд).

Натомість закупівлі за кордоном засобів наземного транспорту, крім залізничного, зменшилися на 0,7% (до $1,88 млрд).

Раніше в Міністерстві аграрної політики та продовольства заявили, що темпи експорту зернових відстають від торішніх майже на 15%.