ОАЕ можуть масово роздати "золоті візи" підсанкційним російським мільярдерам

Програма "золотих віз" в ОАЕ отримала найбільше розширення з моменту свого запуску з явною оглядкою на росіян, які приїхали в країну. Тепер на 10-річну посвідку на проживання можуть претендувати не лише інвестори та висококваліфіковані фахівці, а й представники нових категорій – медпрацівники, творці цифрового контенту, фахівці у сфері відеоігор та кіберспорту, а також власники великих яхт.

Про це пише The Moscow Times.

За словами влади ОАЕ, розширення програми спрямоване на залучення до країни талантів, капіталу та технологічної експертизи. Власники візи отримують право на довгострокове проживання, можуть перевезти сім'ю, оформити їх до навчальних закладів, користуватися системою охорони здоров'я, купувати нерухомість та вести бізнес.

Подати заявку на "золоту візу" можуть багаті власники приватних яхт завдовжки від 40 метрів, топменеджери верфей, акціонери яхтових компаній, а також провайдери послуг у цій галузі.

Нововведення явно розраховане на російських бізнесменів, що втекли від санкцій і котрі розглядають ОАЕ як "безпечну гавань". У портах ОАЕ було помічено десяток супер'яхт, пов'язаних із росіянами: 118-метрова Motor Yacht A Андрєя Мельниченка (вже громадянин ОАЕ), 140-метрова Ocean Victory Віктора Рашнікова, 104-метрова Quantum Blue, асоційована з Сергеєм Галицьким, 99-метрова Madam GU, пов'язана з родиною Андрєя Скоча, та 85-метрова Pacific X Леоніда Міхельсона.

Окрім того, в Дубаї перебувають російськомовні блогери та кіберспортсмени. Заснована росіянами міжнародна мережа кіберклубів True Gamers планує купити острів поряд з Абу-Дабі та облаштувати його у тематиці кіберспорту. За різними оцінками, в Еміратах можуть базуватися сотні блогерів із Росії.

Також ОАЕ може видати золоті візи медпрацівникам із Росії за особливі заслуги та тривалу роботу в сфері охорони здоров'я. Регіон переживає безпрецедентний приплив лікарів із Росії. За останні кілька років у країні з'явилося 30 нових клінік, започаткованих інвесторами з країн колишнього СРСР: лише у 2024 році до медспільноти Дубая приєдналися 150 російськомовних фахівців. 2023 року в Еміратах не було жодної російської медичної мережі, тоді як у 2024 було отримано 9 тис. заявок на переїзд.

У січні цього року стало відомо, що Росія та Об'єднані Арабські Емірати готуються підписати угоду про уникнення подвійного оподаткування, в рамках якої буде встановлено податкову ставку в 10% на доходи від дивідендів, відсотків та роялті. Таким чином Росія готується зробити ОАЕ своїм новим офшором замість Кіпру.

Також стало відомо, що двоюрідний брат призначеного російським диктатором Путіним голови Чечні Рамзана Кадирова – Шахрудді Едільгірієв володіє чотирма розкішними особняками в Дубаї загальною вартістю понад $20 млн.