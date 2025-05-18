Безробіття в Естонії сягнуло найвищого за 12 років рівня. Раніше українські біженці підняли всі показники трудової сили в країні

Кількість безробітних в Естонії в першому кварталі цього року сягнула 64,2 тис. осіб – найвищого показника з 2013 року.

Про це свідчать дані Статистичного управління Естонії, передає LIGA.net.

Рівень безробіття зріс до 8,6%, що на 0,8 відсоткового пункту більше, ніж роком раніше.

Серед чоловіків безробіття становить 9%, серед жінок – 8,2%.

Як зазначається, особливо стрімко зросла кількість довготривалих безробітних – тих, хто не може знайти роботу понад рік. Таких наразі 16 тис. осіб, що на 3,2 тис. більше, ніж торік. Ще 38,1 тис. осіб залишалися без роботи менш як пів року.

Кількість зайнятих у країні за рік скоротилася на 11,7 тис. осіб, а загальний рівень зайнятості знизився до 67,4%.

Раніше повідомлялося, що впродовж 2023 року в Естонії зросли усі показники щодо трудової сили, і це сталося переважно за рахунок українських біженців.

Як свідчать дані за перший квартал 2024 року, з усіх українців з тимчасовим захистом в Естонії працювали 57%, що майже на 10% більше, ніж рік тому. Середня заробітна плата працевлаштованих українців складала 1 424 євро, тоді як для естонців це 1 933 євро. На той момент не працювали близько 3,1 тис. українців – 6,5% від усіх безробітних в Естонії.