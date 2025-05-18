БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Китайський сервіс роботаксі Baidu планує цього року вийти на ринок Європи, – CNBC

Китайська технологічна компанія Baidu планує цього року розгорнути свій бізнес роботаксі Apollo Go в Європі.

Про це пише CNBC із посиланням на джерела. 

Як повідомляється, протягом наступних місяців Apollo Go планує відкрити філію у Швейцарії та розпочати діяльність на місцевому рівні, а також у Туреччині.

Apollo Go запустила свій сервіс повністю автономного таксі в Китаї у 2019 році. Підрозділ роботаксі працює з повністю автономними таксі, зокрема в передмісті Пекіна та інших містах Китаю.

У березні Apollo Go оголосила про плани розширення свого сервісу в Дубаї та Абу-Дабі. Минулого тижня компанія заявила, що також проводить випробування в Гонконзі.

Конкурент-оператор роботаксі Pony.AI на початку цього місяця заявив, що уклав стратегічне партнерство з сервісом таксі Uber для запуску своїх автомобілів на платформі американської компанії, а також планує розширити свою присутність на Близькому Сході пізніше цього року.

Раніше стало відомо, що на сервіс таксі Uber подали до суду за приховані списання коштів.

Перед тим повідомлялося, що в Україні хочуть змінити правила перевезення домашніх тварин у автобусах і таксі.

Китай (2207) таксі (268) технології (615) робот (61)
