Китайський сервіс роботаксі Baidu планує цього року вийти на ринок Європи, – CNBC

Китайська технологічна компанія Baidu планує цього року розгорнути свій бізнес роботаксі Apollo Go в Європі.

Про це пише CNBC із посиланням на джерела.

Як повідомляється, протягом наступних місяців Apollo Go планує відкрити філію у Швейцарії та розпочати діяльність на місцевому рівні, а також у Туреччині.

Apollo Go запустила свій сервіс повністю автономного таксі в Китаї у 2019 році. Підрозділ роботаксі працює з повністю автономними таксі, зокрема в передмісті Пекіна та інших містах Китаю.

У березні Apollo Go оголосила про плани розширення свого сервісу в Дубаї та Абу-Дабі. Минулого тижня компанія заявила, що також проводить випробування в Гонконзі.

Конкурент-оператор роботаксі Pony.AI на початку цього місяця заявив, що уклав стратегічне партнерство з сервісом таксі Uber для запуску своїх автомобілів на платформі американської компанії, а також планує розширити свою присутність на Близькому Сході пізніше цього року.

