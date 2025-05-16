Торік в Україні зафіксували понад 3 мільйони судових справ, найбільше судяться за борги за комуналку

У 2024 році в Україні зафіксували 3,1 млн судових справ, це лише на 0,3% більше, ніж роком раніше. Водночас торік значно зросла кількість кримінальних справ, але найбільше судяться за стягнення боргів за житлово-комунальні послуги.

Про це повідомила платформа "Опендатабот".

Зазначається, що кількість кримінальних справ зросла аж у 1,6 раза. Якщо раніше їх було 332 тис., то тепер стало 528 тис. Також на 7% побільшало цивільних справ: до 1 млн проти 982 тис. у 2023 році.

Натомість у господарських та адміністративних судах справ поменшало на 14% та 11% відповідно. Справ з адміністративних правопорушень стало на 5% менше.

Торік суди найбільше розглядали цивільних справ: 33% або понад 1 млн розглянутих справ стосувались адміністративних правопорушень, а ще 17% – кримінальних.

Найбільше справ присвячені стягненням боргів по ЖКП. Торік їх нарахували 298 тис. – це 28% від усіх цивільних. Далі йдуть справи про позики та кредити – 126 тис. або 12%, а також розлучення – 120 тис. або 11.5%.

Серед адміністративних судів лідером знову стали пенсії. На першому місці соціальні питання звільнених з публічної служби – 151 тис. або 33,7%. Ще 85 тис. (19%) звернулося щодо пенсійного страхування й додатково 22 тис. (5%) відкрито щодо пенсійного страхування "Чорнобильців".

Серед господарських справ переважають справи наказного провадження – 7,3 тис. тобто 12%. Поставки товарів, робіт та послуг займають 9,4%. Ще 7,6% – частка поставок енергоносіїв.

Як повіломлялося, із початку повномасштабного вторгнення було винесено щонайменше 1 482 судових рішень щодо відшкодування збитків з РФ. Найбільша сума присудженого відшкодування звичайній людині склала 328 млн грн, а бізнесу – 180 млрд грн.